La hamburguesa Michelin más exclusiva de España creada en Canarias

No estamos ante una hamburguesa cualquiera. Se trata del resultado final de una colaboración pionera en España entre un restaurante premiado con estrella Michelin y otro urbano, como el Beers, en La Laguna. Meses de mucho trabajo, elaboración, pruebas y sobre todo mucha ilusión.

Bernardo Barrera es el propietario del Beers, uno de los grandes templos de Canarias para los amantes de las cervezas y las hamburguesas. «Este proyecto nace de una cena informal en el restaurante Nub, en el Bahía del Duque. A mí me encanta la cocina que hacen y ellos son clientes de Beers desde que tenían el restaurante en La Laguna. En esa cena me propusieron que les gustaría hacer una colaboración con nosotros y a mí se me rayaron los ojos», confiesa emocionado Barrera.

Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes son los chefs del Nub, el reputado restaurante premiado con una estrella Michelin. Ellos son los encargados de realizar una de sus creaciones más especiales, teniendo en cuenta la exclusividad de la colaboración. «Después de esa cena nos pusimos manos a la obra y empezamos con la elaboración de la hamburguesa. Queríamos hacer una fusión con producto canario y el producto que utilizan ellos en el Nub, que es mitad Chile mitad Italia», continúa Barrera.

El resultado es algo espectacular que han presentado este miércoles. «La base es de cochino negro canario, un exclusivo pan de dos millos, un queso ahumado del mercado del agricultor de Granadilla, que los hace una señora que solo hace quesos de cabra y son únicos. Tomate confitado de Italia, leche de tigre, berros, una crema pastelera de millo, que es muy del estilo de Fernanda, en definitiva, algo único».

Andrea Bernardi, Bernardo Barrera y Fernanda Fuentes. / c7

La semana pasada, después de muchas pruebas y diseño, los tres se metieron en la cocina de Nub a las 09.00 horas y a las 12.30 horas salieron las dos creaciones. Una se presentará ahora, y la otra a mitad de año. Una tiene el toque de Fernanda y otra el de Andrea. La primera saldrá a la luz el 23 de mayo en el Beers de La Laguna. El restaurante cerrará exclusivamente para este evento y se atenderán a unas 40 personas, aunque la demanda es tremenda. «Solo sacaremos 40 hamburguesas, porque el proceso de elaboración es muy complejo. El teléfono no para, tengo más de cien mensajes desde que anuncié la fecha, centenares de llamadas y está siendo una locura», sentencia Barrera, que afronta este nuevo reto que marcará historia en la gastronomía local.