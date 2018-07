‘Foodies’, una nueva forma de entender la comida

Millennial o no, todos nos alimentamos, ya sea por necesidad o por placer. Pero no todos lo hacemos de la misma manera. La moda y las costumbres cambian según la generación y, en cuestión de tendencias culinarias, las últimas generaciones tienen algunas preferencias en común. De acuerdo a la página especializada Foodpackaginglabels.net, en su estudio What Do Millennials Eat, el 52 % de estos jóvenes prefieren una buena comida antes que ir a un festival de música: no cabe duda, a los millennial les gusta comer. Por eso, a los miembros de esta generación que comparten este gusto por la comida se les conoce como foodies. Y sus preferencias incluyen alimentos étnicos, vegetarianos, productos sin gluten o snacks altos en proteínas, de acuerdo con la misma fuente. Por otro lado, el informe Millennial Menus: Culinary Trend Tracking Series, llevado a cabo por Packaged Facts, encontró que la cocina de fusión (algo en lo que coincide la información de Food Channel) y la personalización de las recetas tiene buena acogida entre estos jóvenes, así como los probióticos y alimentos digestivos y, una vez más, la alimentación saludable y snacks para llevar.