Flan de ambrosía, una receta fácil y deliciosa

Aquí les dejo una receta fácil, fácil, fácil pero es que aparte de sencilla, nivel básico, es el postre perfecto para cuando vamos con prisas, para cuando no sabemos que hacer, para resolver el ¿Qué llevo a (....)? y además en diez minutos, siempre y cuando descontemos el tiempo que tarda en cuajar, lo tendremos listo. Todo esto que les cuento y además advertirles que está realmente delicioso. Es una receta irresistible y si no quieren pecar de gula, no sigan leyendo.