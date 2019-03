$!Finca de Uga y Bodega Stratvs, dos emblemas de Lanzarote

Cultivo tradicional y grandeza del Km0

Tras dejar atrás a los animales, nos adentramos en la zona de la agricultura. Una zona de cultivo tradicional de frutas y hortalizas, c on unos 70.000 metros cuadrados donde encontramos árboles frutales como naranjos, mangos, aguacates, morales, manzanos, higueras o invernaderos dedicados exclusivamente a la producción de papaya, y de unas deliciosas fresas que tuvimos la ocasión de probar.

El paraíso para los amantes de los quesos

Tras el placentero paseo, un final a la altura de las circunstancias. La visita a las modernas instalaciones de la quesería, de donde salen piezas muy valoradas y premiadas en el mercado. Se percibe en el ambiente una felicidad generalizada, normal teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan los empleados. Se nota que no se trata solo de un proyecto para conseguir rentabilidad, que también, sino más bien de una pasión llevada a la realidad, y esa es la gran diferencia. La Finca de Uga puede presumir de haber conseguido marcar la diferencia en un sector donde es complicado hacerlo. Aquí el producto lo es todo, y eso es algo que se nota en la mesa, donde el anfitrión Víctor Bossecker hace auténticas maravillas en el restaurante Islas de Lobos.

Bodega Stratvs, el resurgir del gigante

Arquitectónicamente es única, no cabe duda. Pero lo mejor es lo que de allí sale. La Bodega Stratvs vuelve a estar a pleno rendimiento y es algo que debemos celebrar todos los enamorados de los vinos de Lanzarote. Dispuestos a recuperar el tiempo perdido, en la bodega se sigue un camino inequívoco hacia la excelencia, sin pausa pero sin prisa. Saben que el tiempo juega a su favor, que tienen todos los recursos necesarios, y que el mercado ha festejado tan ansiado regreso. Pasear por sus descomunales instalaciones te sitúa rápidamente en un proceso que te hace ver esa copa de vino de una manera diferente. Un trabajo duro detrás, y unos productos de mucha calidad. Además, consiguen ser uno de los principales puntos turísticos en una isla que lo tiene todo. No me canso de decirlo, Lanzarote es el camino.