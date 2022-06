Hay recetas que llegan a nuestra vida para regalarnos tiempo, porque son muy sencillas de hacer y además, nos permiten que no dejemos de renunciar al placer de saborear algo muy rico. Y esto es lo que me sucedió, cuando una gran amiga mía, me dio esta receta.

A mis hijos les encanta desde que empezaron a ser personitas, porque la ternera queda muy tierna. Además los matices que la acompañan, como la nata, le aportan cremosidad sin que nos empalague ni se nos haga pesada la receta.

La cebolla, que casi carameliza con el Pedro Ximénez, da potencia y sientes que lo que estás saboreando, es justamente lo que esperas de esa salsita brillante que acompaña a los escalopines.

Queda bien en el menú semanal de casa y a poco que nos trabajemos un poquito la presentación y los acompañemos de una guarnición un pelín sofisticada, esta receta podemos prepararla en comidas o cenas especiales, en cualquier estación del año.

Por todo esto y a la espera de que se animen a hacerla y a probarla, estoy segura que rápidamente pasará a formar parte de los repertorios de recetas que les acompañarán siempre.

Ingredientes para unos deliciosos escalopines a la crema

500 gr. de escalopines o filetes finos de ternera.

Aceite de oliva.

200 ml. de nata para cocinar.

Una cebolla mediana.

50 ml. de Pedro Ximénez.

Un chorrito de salsa Worcestershire (salsa Perrins)

Media cucharada de mostaza de Dijon no granulada.

Sal gruesa.

Pimienta negra.

Elaboración de estos escalopines a la crema en 10 sencillos pasos

1. Comenzaremos salpimentando los filetes, mientras calentamos en un caldero bajo y con buen diámetro, un fondo, sin exceso, de aceite de oliva.

2. Saltearemos durante 1 minuto por ambos lados los filetes. La idea es saltearlos a fuego vivo y rápido, porque se terminarán de hacer más adelante. Una vez salteados, retiramos del caldero y reservamos.

3. En el mismo caldero, sin lavarlo, incorporaremos la cebolla, cortada en plumas y la pocharemos a potencia media.

Saltearemos los filetes y la cebolla / C7

4. Cuando apreciemos que la cebolla está casi transparente verteremos el Pedro Ximénez y subiremos a potencia máxima, durante 2 minutos. Para que el alcohol se evapore y la cebolla no se nos queme, durante los 2 minutos, removeremos constantemente.

5. Pasados los 2 minutos, bajaremos a potencia media y añadiremos la nata. Removeremos bien hasta integrarlo todo.

6. A continuación, añadiremos unas gotas de salsa Worcestershire y volveremos a remover, hasta integrarla.

Incorporaremos la nata y las salsas / c7

7. Por último, añadiremos la mostaza y volveremos a remover integrando todo el conjunto.

8.Inmediatamente, verteremos toda la mezcla, en un vaso de batidora eléctrica. Mantendremos el caldero sin lavar, para terminar la receta. Batiremos hasta que nos quede una salsa, cremosa.

9. Volveremos a colocar los escalopines en el caldero que teníamos reservado y verteremos la salsa por encima, cubriendo toda la carne.

10. Por último, serviremos los escalopines, con una ración generosa de salsa por encima.