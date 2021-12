Pues hoy nos tocan los entrantes navideños y he de confesarles que son mis grandes favoritos de estas Fiestas. De hecho, después de estos, no suelo ser capaz de seguir adelante con el resto del menú y el principal y el postre, me los guardo para el día siguiente. Porque estos entrantes están tan, tan, tan tan buenos que es mi estómago el que me saca la indicación de stop. Incluso, haciendo la trampa de desabrochar el pantalón. Aquí les dejo a modo de sugerencia, la sutileza de una quiche con la verdura más invernal que existe para mí que no es otra que la calabaza. Un pudin de espárragos, sorprendente, maravilloso y súper digestivo. La receta de unos ideales y sugerentes flanes de puerro, queso y bacon y por último, el imprescindible timbal de gambones, aguacate y manga.

Vea las recetas aquí

Quiche de calabaza, espinacas y queso feta

Su navegador no admite iframes