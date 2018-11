El mejor cortador de jamón de España es grancanario

Este joven grancanario está haciendo historia en un sector que vive uno de sus mejores momentos. Aníbal Falcón, de Arucas, ha convertido su pasión en trabajo, y su trabajo en un arte. Como le suele pasar a los grandes, cayó en el mundo del corte de jamón «de rebote». Trabajaba en Gran Canaria como comercial en una empresa de distribución de alimentos. Aunque su función nada tenía que ver con la manipulación de los productos, «un día, por una emergencia, tuve que cortar una pata de jamón. En ese momento me di cuenta de que aquello me apasionaba».

Mudanza a Salamanca

Una trayectoria de récord

Aníbal Falcón es el único cortador en la historia que ha alcanzado cinco finales del Campeonato de España absoluto de corte de jamón. De momento, acumula una plata y un bronce, aunque en la final que se disputará el próximo 27 de enero en Jabugo se ve ganador: «Tengo una confianza brutal en ganar el Campeonato de España, todas las posibilidades son para mi», asegurando que «el jamón me ha dado una forma de expresar el esfuerzo, me considero un luchador nato. Me ha permitido demostrar el sacrificio y la constancia». El premio más emocionante de todos los que ha conseguido ha sido el Cuchillo de Oro 2018, concurso celebrado desde hace 20 años en Monesterio, Badajoz. Falcón reconoce orgulloso «que ese concurso es el más antiguo de España, y ganar la vigésima edición ha sido una experiencia indescriptible. Monesterio tiene mucha tradición jamonera, y allí cada año el pueblo se vuelca con este concurso». El flamante ganador recuerda que «mi madre vino a apoyarme desde Gran Canaria. Le dije que no nos iríamos de allí sin el Cuchillo de Oro, y nos lo llevamos a casa». Cabe resaltar que el hermano de Aníbal Falcón ha seguido sus pasos, y ya ha sido premiado como campeón de Canarias 2018.