El Foro Internacional del Queso congregará a 10 Estrellas Michelín

El evento contará también con maestros queseros, afinadores, productores e investigadores internacionales que debatirán y demostrarán, con casos prácticos, el papel de este producto en la gastronomía contemporánea, con el objetivo de colocar a la isla en el mapa como destino de referencia culinaria internacional.

La presencia de chefs reconocidos a nivel mundial servirá de reclamo para la prensa especializada y para los profesionales de la restauración de Gran Canaria que participarán en el evento a través de charlas, clases magistrales y talleres enfocados a promover el uso del queso como elemento diferenciador de su oferta culinaria.

El programa contempla demostraciones culinarias, mesas redondas, coloquios, ponencias, casos prácticos, un campeonato de pastelería y unas jornadas técnicas con talleres que correrán a cargo de los referentes internacionales de la cultura quesera.

Entre los expertos destacan el número uno en los The Best Chef Awards 2018, Joan Roca, del restaurante Celler de Can Roca con tres estrellas Michelin, Abel Valverde, metre de reconocido prestigio en el restaurante Santceloni con dos estrellas Michelin, y el sumiller Eduardo Camiña, del Restaurante Mugaritz, dos estrellas Michelin.

Asimismo, especialistas internacionales como el estadounidense Jonathan Richardson de Columbia Cheese; el afinador francés François Bourgon, de Xavier Fromager Affineur, referencia indiscutible de los maestros afinadores mundiales; la británica Monika Linkton, de Brindisa, pionera en trabajar con quesos de importación en Reino Unido; y los españoles Rubén Valbuena, de Granja Cantagrullas, Jesús Pombo, del Poncelet Cheese Bar, Luis Martín, de Martín Afinador, y los consultores gastronómicos Enric Canut y Ana Belén González Pinos.

También participarán el cocinero malagueño Paco García, de El Lago; el cocinero manchego Iván Cerdeño, del restaurante Iván Cerdeño y el asturiano Marcos Morán, de Casa Gerardo, todos ellos con una estrella Michelin; el heladero riojano Fernando Sáez del Obrador Grate, premio nacional de gastronomía, o la manchega Teresa Gutiérrez, del Restaurante Azafrán.

Además, durante el evento tendrán lugar unas jornadas técnicas dirigidas a ganaderos, productores y público en general relacionados con la producción del queso en Gran Canaria sobre tendencias de consumo, gestión económica, entre otros.

Estarán impartidas por profesionales como el gerente de la Asociación Ruta Europea del Queso, Íñigo Álvarez de Eulate; el maestro quesero afinador, José Luis Martín; la investigadora en microbiología y tecnología láctea de la universidad de Toulouse, Francia, Helene Tormo; y la coordinadora de la Red Española de Queserías de Campo, Remedios Carrasco.

En Gran Canaria existen actualmente más de 80 miniqueserías, que elaboran quesos de diferentes tipos de leche, mezclas, y con varias fórmulas de producción y tiempo de maduración.