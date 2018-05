El chef español Joan Roca se reconoce fascinado con la gastronomía mexicana

Durante una charla con medios de comunicación, Joan Roca desveló algunos de los ingredientes que lo inspiraron para el menú que ofrece hoy, martes, y mañana en el hotel Moon Palace de Cancún a exclusivos 200 asistentes.

La recaudación de las dos cenas irá destinada a la reconstrucción y rehabilitación de escuelas dañadas en 6 estados durante los terremotos que afectaron el país en septiembre del pasado año.

La primera parte del menú que ha preparado el equipo de su restaurante el Celler de Can Roca será un verdadero recorrido por el mundo gastronómicamente hablando, aseguró Joan Roca.

Agregó que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño homenaje a la gastronomía yucateca con un platillo "inspirado" en la cochinita, plasmar en un plato el calendario azteca y una sorpresa de mariscos con la figura de una estrella de mar.

"No digo que es cochinita lo que vamos a dar, no me atrevo a decir eso para que no me linchen, pero definitivamente es algo inspirado en la cochinita", comentó.

La vainilla de uno de los postres fue traída especialmente de Papantla, en el estado mexicano de Veracruz.