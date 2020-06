Dieta vegana y salud infantil

Katherine García Malpartida, endocrinóloga del Hospital La Fe de Valencia (este de España) y miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), indica que es necesario tener en cuenta que “l os platos veganos carecen de vitamina B 12 y también pueden presentar carencias en lo relativo al calcio, vitamina D, yodo, hierro, zinc y ácidos grasos omega 3 ”.

Saludable si está bien planificada.

“Es muy importante la proporción que hay entre el omega 3 y otros omegas presentes en los aceites vegetales, por ejemplo, el de palma o el de girasol. Si tomamos muchas de estas grasas vegetales, la ratio disminuye. Por eso, lo más recomendable es tener un consumo óptimo de omega 3 y no abusar de estos aceites vegetales”, manifiesta.

Asimismo, la nutricionista aclara que, dado que no se toma pescado, “hay que asegurar el aporte de ácidos grasos omega 3, consumiendo semillas y frutos secos a diario”.

“Si la dieta vegana está bien pautada, en principio, no hay por qué suplementar nada más, pero sí es necesario someterse a controles para asegurarse de estar tomando todos los nutrientes necesarios”, destaca.

No obstante, los especialistas coinciden en afirmar que una dieta vegana puede ser perfectamente saludable si está bien planificada.

Las algas, buena fuente de yodo.

También destaca que la dieta vegana debe ser rica en frutas, verduras y hortalizas.

De hecho, afirma que deben incluirse “en cada comida, sobre todo aquellas ricas en vitamina C, pues van a favorecer la absorción del hierro no hemo, presente en las legumbres y otros alimentos de origen vegetal”.

En cuanto al yodo, el doctor Moreno Villares indica que la sal yodada, los vegetales de origen marino y algunos alimentos a base de cereales constituyen la mejor fuente de yodo de las personas veganas.

“Las algas (wakame, kombu, alaria, nori, etc.), con gran protagonismo en estas dietas, pueden ser una fuente importante de yodo. Sin embargo, también lo son de arsénico, por lo que deben usarse con mucha precaución en niños pequeños”, advierte el pediatra.

Algunos padres pueden tener dudas sobre la conveniencia o no de dar soja a los niños. No obstante, Natalia Moragues asegura que hacerlo no supone ningún problema.

“Antiguamente se pensaba que los bebés no debían tomar soja debido a los fitoestrógenos que contiene, pero los estudios científicos han determinado que no existe ningún riesgo”, indica Moragues.

“Una cosa distinta son los suplementos, pero las dosis con las que se trabaja a nivel farmacológico no tienen nada que ver con la cantidad de fitoestrógenos presentes en la soja natural o en sus derivados como el tofu. De hecho, desde que el bebé cumple 6 meses, que es cuando empieza con la alimentación suplementaria, se le puede dar soja”, manifiesta.

La nutricionista aclara:”cuando nace un niño en una familia vegana, el bebé también puede ser vegano desde el primer momento”.