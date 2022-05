Dabiz Muñoz y Andoni Luis Aduriz, mano a mano en 'La Conversación'

Dos de los cocineros que más han revolucionado el mundo de la gastronomía en las dos últimas décadas, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz**) y Dabiz Muñoz (DiverXo***), se darán cita hoy, a las 19.30 horas, en el auditorio de CaixaFórum Madrid, en 'La Conversación', un espacio de reflexión y análisis organizado por la Colpisa con motivo del 50 aniversario de la fundación de la que fue la primera agencia privada de información en España. Con el título 'Cocina, sociedad y creatividad', ambos chefs conversarán sobre los retos de un sector cuya capacidad de influencia social ha roto las barreras de lo gastronómico en un coloquio que estará moderado por el director general de Vocento Gastronomía y vicepresidente de Madrid Fusión, Benjamín Lana.

Andoni Luis Aduriz es uno de los cocineros más influyentes del mundo. Su pensamiento y el modo en el que ha hecho reflexionar a la cocina en términos de innovación y creatividad durante más de dos décadas lo ha convertido en un personaje cuyos planteamientos interdisciplinares han sobrepasado el sector de la gastronomía. Aduriz no ha dejado de evolucionar y de atravesar continuamente las fronteras de lo establecido. En 1998 inició el proyecto de Mugaritz, que desde 2006 cuenta con dos estrellas Michelin y un innumerable número de reconocimientos. Mugaritz se ha ido convirtiendo en sinónimo de I+D, y allí la palabra restaurante está superada. Mugaritz, que cierra durante cuatro meses al año para dedicarlos íntegramente a la creatividad en la restauración, «es un sitio en el que hasta damos de comer». La transgresión en los fogones ha llevado al restaurante de Aduriz a cosechar innumerables éxitos: desde el año 2006 se mantiene entre los diez primeros restaurantes del mundo, según la revista Restaurant. Y el interés que despierta entre quienes quieren formarse le hace recibir más de 1.500 solicitudes al año para hacer un stage en sus instalaciones.

Dabiz Muñoz, dueño de DiverXo, único tres estrellas Michelin en Madrid y galardonado como el mejor chef del mundo en los premios The Best Chef Awards en octubre del año pasado, está considerado unos de los cocineros más innovadores del planeta por lo singular y rupturista de su propuesta. Perfeccionista y curioso, es un prodigio inquieto que no deja de crear. Durante el confinamiento sumó a DiverXo otro modelo de éxito adaptado al formato delivery, GoXo, con el que logró ampliar y diversificar un negocio que le ha llevado también a elaborar turrones, torrijas o hamburguesas, pasando por sus famosos roscones de Navidad o sus innovadores foodtrucks. El próximo 16 de mayo pondrá en marcha en Madrid su siguiente aventura gastronómica, RavioXo, que en palabras del propio Dabiz «es un homenaje a nuestro concepto del tratamiento del mundo de los dumplings que empezamos hace 15 años en DiverXO y que no hemos parado de desarrollar».

