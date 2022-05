Crumble de fresas

Este es uno de mis postres favoritos y no es que yo sea especialmente adicta a los sabores dulces, como norma general. Lo que sí que es cierto es que las fresas me fascinan y no perdono una galletita con el café, cada día en la sobremesa. Y este postre, concentra ambos sabores y texturas.

Cuando aprendí a hacer crumble, lo hice con el genuino, el de manzanas que también está muy rico pero es que éste de fresas, para mí es insuperable.

Me lo enseñó Julia, una au pair que tuvimos viviendo en casa durante 9 meses y teníamos un pacto, yo le enseñaba cocina española y ella a mí, sus recetas favoritas. Y todas eran postres.

De todas las que me enseñó, me quedo con esta, el resto estarán escritas en una de mis tantas libretas a la espera de que alguien, algún día, las rescate.

Cada vez que lo preparo, recuerdo las risas de ambas y el lenguaje que nos inventamos. Mi inglés champurriado y su spainglish forzado, dieron como resultado un diccionario propio, donde solo nos entendíamos las dos y en el que mis hijos iban apuntando notas al margen, corrigiéndola a ella en inglés y a mí en español.

En casa, el crumble es el dulce de Julia y para ella, las papas arrugadas con mojo, somos nosotros cinco y así seguirá siendo siempre, porque las recetas son de quien te las enseña.