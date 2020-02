Calamares en salsa

Esta receta no se caracteriza por ser atractiva y no es de esas recetas que provoca un pronto como el de rápidamente tengo que ir al súper, a comprar los ingredientes para hacerlo sin demora. No, esta receta no provoca tal impulso pero es que los impulsos no siempre traen buenas consecuencias porque ya solo con el olor, estos calamares serán capaces de resucitar a un muerto. Guiso tradicional, suave y agradable. Indispensable para mí, según me enseñaron, que el calamar sea sahariano. Lo demás como casi todo y casi siempre en la cocina, cariño y paciencia.