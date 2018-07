$!Alfajores Villa La Era: receta de éxito

De Mendoza a Gran Canaria

La magia del Alfajor

25 kilos de alfajores al mes

Los argentinos tienen costumbre de hacer alfajores en todas las fiestas, nos cuenta. “Cada vez que la gente venía a casa me decía que estaban muy buenos y que por qué no los hacía para vender”. Esta tímida idea, a la que le animaron los que probaban sus dulces, ha acabado en materializarse en Alfajores Villa La Era. De esta forma, en noviembre de 2017, decidió comenzar con este proyecto desde cero, y ya vende estas delicias en tres puntos de Gran Canaria: Restaurante Me Supo (Tomás Morales, 77), Mercadito El Calero (Telde) y Quiosco Quintana (Obispo Frías, Escaleritas). Ahora mismo vende 6 kilos a la semana (30 alfajores por kilo). Y también hace encargos para celebraciones y eventos.