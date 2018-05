Al día. Casa Cacao, el sueño chocolatero y sostenible de Jordi Roca

«Estamos súper ilusionados, muy contentos, porque es un proyecto que repercute en el origen y que nos permite trabajar con un producto único, el mejor chocolate que hemos encontrado», explica quien fue elegido Mejor Chef Repostero del Mundo en 2014 por The World’s 50 Best Restaurants. Para buscarlo viajó por Perú, Colombia y Ecuador con el apoyo de BBVA, proyecto que ha quedado reflejado en un documental de National Geographic y que se plasmará en un libro cuyos beneficios por derechos de autor invertirá en crear una cooperativa para fermentar y secar el cacao que recolecta la comunidad awajun de la selva amazónica peruana, que le abastece. Se trata de un cacao «biológico, totalmente natural y salvaje» con el que fabricará chocolates que «tendrán añadas», ya que al no ser cultivado «el sabor varía mucho de una colecta a otra, no hay regularidad», dice el repostero, en cuyo trabajo se fijó Netflix para su serie Chef’s Table Pastry. Un producto «peculiar» con el que emprende un proyecto sostenible que beneficiará a más de mil familias de esta comunidad indígena, a la que además de pagarles un precio justo ayudará con la cooperativa para que «sus colectas sigan siendo naturales y tengan continuidad». Jordi Roca ya ha comenzado a trabajar con las habas que recolectan los awajun, con las que crea unas «tabletas para comer sin remordimientos», bromea.