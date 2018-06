7 restaurantes españoles, entre los 50 mejores del mundo

El establecimiento Osteria Francescana de Módena (Italia) ha sido designado mejor restaurante del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants que otorga la revista británica Restaurant y que ha sido dada a conocer en la noche del martes en Bilbao. Entre los 50 mejores establecimientos figuran siete españoles, con El Celler de Can Roca en la segunda posición.