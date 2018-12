$!7 reglas para una cena de Nochebuena perfecta

1. Los clásicos siempre triunfan

Esta es de las pocas ocasiones en que quienes no entramos en la cocina más que para abrir y cerrar la nevera nos venimos arriba y organizamos un menú digno de una final de Masterchef. Para triunfar no hace falta deconstrucciones, esferificaciones ni emulsiones de nada, lo mejor es optar por platos sencillos pero variados para los comensales que no siempre comen de todo. Además, es preferible que los entrantes sean ligeros para compensar los platos principales y no atiborrarse en exceso.

Entre los clásicos siempre están una tabla de quesos y embutidos, aceitunas, ensalada o minitartaletas para empezar; una crema de alguna verdura, sopa o marisco de primero, carne o pescado después y, de postre, el turrón. Pero si quieres inspirarte, no te pierdas estos consejos para una Navidad diferente.