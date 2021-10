«Yo galán solo me quiero sentir a la hora de ligar» GENTE AL SOL «Pienso mucho en eso de sentar la cabeza, pero ahora mismo no estoy dispuesto a sacrificar mi carrera por nada», advierte Alejandro Nones

Los últimos seis meses los pasó grabando en un monte de Sinaloa, en medio de la nada, sin señal... Y de repente, se sube a un avión, aterriza en la Costa Azul y se encuentra paseando por la Croisette bajo un coro de voces que gritan enloquecidas: «Alejandgoooo, Alejandgoooo...» con acento francés. Alejandro Nones está que no cabe en sí. «Lo de Cannes ha sido sublime. Yo el éxito de '¿Quién mató a Sara?' lo veía en las cifras (55 millones de espectadores, 190 países), pero por primera vez lo he podido palpar en la admiración de la gente. Y no lo cuento desde el ego o sacando pecho. Lo digo desde la emoción y la humildad».

Cercano a los 40, este venezolano que ha vivido en Cuba y ahora reside en México, fue percusionista y modelo, ha rodado más de una docena de teleseries y profesa un amor por la interpretación fuera de lo común. Ahora siente que está recogiendo el fruto de su esfuerzo. «Es que yo me he partido el alma, son muchos años de sacrificio. Para mí ser actor significa tantas cosas, le doy un valor tan grande en mi vida que el éxito no se me puede subir a la cabeza, al contrario, me siento agradecido y más enfocado que nunca. Además esto se pasa mañana, esto dura solo un segundo».

Tan centrado está en su trabajo que todavía no ha regalado un anillo de compromiso. Y eso que al Festival de Cannes fue invitado por la firma de joyas Chopard... «Pienso mucho en eso de sentar la cabeza, de verdad. Pero no estoy dispuesto a sacrificar mi carrera por nada. Ahora bien, si yo en este momento de crecimiento y de lograr mis sueños encuentro a alguien que se monte en mi barco, estaría feliz». De momento, lo que le mueve la vida y el alma, como él dice, es disfrutar de las cosas sencillas y de los encuentros con su gente.

Primero, músico

Nones es un forofo de la amistad. Mantiene sus amigos de la infancia de Caracas y, como ha vivido en tantos sitios, ha ido cosechando otros nuevos alrededor del mundo. «No me gusta presumir -comenta- pero me atrevo a decir que soy un buen amigo, ese que siempre está ahí, siempre llama, siempre escribe». Nada que ver con Rodolfo Lazcano, su personaje en '¿Quién mató a Sara?'. «Soy su antítesis -recalca-. Yo soy dueño de mi vida, de mis decisiones, de mi voz. Mi vida es la que yo he querido, e interpretar a Rodolfo me ha ayudado a valorarlo más».

«No me vuelvo a montar en uno de esos paracaídas ni loco», dice tras rodar '¿Quién mató a Sara?'

El actor prefiere no ahondar en la situación política de su país pero admite que Venezuela le duele: «Siempre está donde yo voy y, haga lo que haga, seré siempre un actor venezolano, orgulloso de serlo. Te lo digo en este momento y se me quiebra la voz». El recuerdo de su tierra le transporta a los 12 años, cuando en su colegio de Caracas se apuntó a un grupo de 'gaita zuliana', ritmo musical parecido a la salsa. Él tocaba la tambora, los bongos, las congas, las tumbadoras… Lo suyo siempre fue la percusión, así que a los 17 años se fue a Cuba para seguir perfeccionándose. Allí se aficionó a fumar puros. «Pero no todos los días. Si tú me ves con un puro es que es una ocasión especial».

Nacido en una familia que él se resiste a calificar de acomodada, Nones reconoce que en su entorno no estaba bien visto ser artista y que todos sus amigos de entonces hoy son grandes empresarios o altos ejecutivos. «Yo fui un poco a contracorriente. Siempre fui un niño sumamente inquieto, el que quería montar en bici cuando no le tocaba, manejar un auto cuando no le tocaba, irse de fiesta cuando no le tocaba, quería tener novia cuando era muy chiquito… Yo todo lo hacía a destiempo, ja, ja, ja».

Sin vacaciones

Su fama de galán le acompaña. Pero, como él dice, también le llaman modelo y hace quince años que no se sube a una pasarela... «Yo no me siento galán. O bueno sí, con tres copas, intentando ligarme a la que me gusta. Ahí me quiero yo sentir galán, ja, ja, ja... Pero en la vida diaria, para nada».

«Mi personaje de Rodolfo Lazcano es mi antítesis, yo soy dueño de mi vida», asegura el actor venezolano

Confiesa haber ganado cinco o seis kilos por su afición a comer. Y evoca con deleite el 'bullit de peix' que se ha zampado alguna vez en Ibiza. «Con ese pescado de roca delicioso, y luego ese arroz que lleva todo el fondo del pescado y sepia... Mmmm... Es para morirse».

Pero este verano se va a quedar sin vacaciones. «No es el momento de descansar». Si lo fuera, al actor le encantan la playa y el sol... «Alguna vez me he montado en uno de esos paracaídas enganchados a una lancha, pero ahora no volvería a hacerlo ni loco -dice en alusión al accidente con el que arranca su famosa serie-, prefiero quedarme en la hamaca, pidiendo un vino rosado, comiéndome un arrocito y fumándome un puro».

La meta de Alejandro Nones no es Hollywood sino el mundo, «contar historias internacionales, sin fronteras». La última ha sido 'Malverde', en Sinaloa, México, una serie ambientada en 1910 «con caballos, bandoleros, revólver en mano, o sea, increíble, divertido». En octubre se embarcará en la tercera temporada de '¿Quién mató a Sara?'. Y después... «No lo sé, a ver qué dice la vida».