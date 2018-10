Pimpinela, un paseo por sus grandes éxitos

El hombre, la mujer, la relación de pareja, las historias de amor y desamor, y los toques de teatro hicieron de ellos un género por sí mismo, que con ‘peleas’ o sin ellas convirtió a Pimpinela en un símbolo de la música iberoamericana que tiene cuerda para rato. Desde sus comienzos en 1981, su particular interpretación de las peleas de pareja en temas como Olvídame y pega la vuelta, Dímelo delante de ella , Una estúpida más o Bastardo , les llevó a convertirse en la banda sonora del despecho. Ahora llegan a Gran Canaria, tras muchos años sin pisar las islas, con Hermanos, la verdadera historia , un repaso de su vida personal y profesional a través de un recorrido por sus grandes éxitos.

«Estamos encantados de volver a Gran Canaria y reencontrarnos con nuestro público de siempre»

Pimpinela está de gira por España y no podían dejar fuera Canarias. «Estamos encantados de volver a las islas. El público canario es alegre, extrovertido y muy cariñoso, y nos encanta viajar a Canarias. Es una tierra con una idiosincrasia muy especial y muy ligada a Latinoamérica».

«El espectáculo está basado en nuestro libro biográfico y se plasmarán imágenes inéditas nuestras»

«Es un privilegio poder vivir de lo que a uno le gusta. Cuidar ese regalo es realmente maravilloso para nosotros»

«El público en el espectáculo que presentamos en ExpoMeloneras espiará un poco más nuestras vidas»

ExpoMeloneras ha diseñado una amplia agenda de actos culturales durante los próximos meses, en el que se incluye Hermanos, la verdadera historia de Pimpinela.

Lucía y Joaquín Galán siempre han manifestado que la tenacidad es necesaria para poder lograr los objetivos. Lucía destaca que es «muy positiva, muy optimista, y trabajo mucho. Cuando me pongo un objetivo, cuando quiero algo, trabajo mucho para lograrlo. Y trato de mejorarme como persona día a día. Creo que cuando uno trabaja mucho con sus sueños o para que sus sueños se cumplan no solamente te quedas con soñar, sino que trabajas para lograrlo, eres buena persona, ayudas a quien puedes ayudar, no le das la espalda al otro, creo que hay algo arriba que mueve los hilos para que las cosas vayan andando».

Las canciones de siempre, ese toque personal que Lucía y Joaquín ponen sobre el escenario, la complicidad con su público y la emoción del reencuentro se podrá vivir el próximo viernes en ExpoMeloneras con el regreso a Gran Canaria de Pimpinela.