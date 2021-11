Fernando Esteso, ingresado de nuevo en el Hospital La Fe de Valencia

Fernando Esteso vuelve a estar ingresado en el Hospital La Fe de Valencia debido a una insuficiencia respiratoria que ya lo tuvo hospitalizado hace apenas 15 días. Así lo ha anunciado la revista Semana en exclusiva. Por el momento, el actor no tiene prevista fecha de alta y deberá someterse a las pruebas y tratamientos necesarios para lograr una mejoría definitiva. Según señala la publicación, sus hijos, Arancha y Fernando, están acompañándolo y pendientes de su salud en todo momento.

De hecho, la familia considera que el alta de su ingreso anterior pudo ser precipitada lo que le habría llevado a esta recaída. En cualquier caso, saben que está bien atendido y esperan su recuperación y su regreso a casa cuando se encuentre completamente recuperado. A pesar de estos sobresaltos de salud, el cómico ha estado preparando sus próximos proyectos y tiene previsto estrenar una función junto a Arévalo en Zaragoza el próximo 5 de enero, aunque dadas las nuevas circunstancias, se desconoce si la mejoría llegará a timpo.

Semana ha podido hablar con Jesús Sainz, empresario valenciano y gran amigo del humorista, que ha confirmado que la recuperación se espera que sea lenta. Sainz ha dicho que ahora Esteso «debe cuidarse un poquito», por lo que amigos y familiares esperan que se centre en su salud y que no salga del hospital hasta que no esté repuesto al cien por cien aunque eso suponga no poder atender sus compromisos profesionales tal como tenía previsto.