Muere doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, a los 90 años

Desde hace años, Aña María Martín, más conocida por todos como doña Ana, arrastraba un delicado estado de salud. El pasado 17 de septiembre era ingresada en el Hospital Universitario de Puerto Real, en Cádiz, y algo más de una semana después, el pasado sábado 25, era dada de alta. Sin embargo, las noticias sobre su estado no hacían esperar ninguna mejoría en su evolución. Finalmente ha fallecido en su residencia, Cantora, la finca que la que residía junto a la tonadillera en Medina Sidonia.

En los últimos tiempos la cantante había decidido mantenerse día y noche al lado de su madre afirmando que «es lo más grande que tengo». Doña Ana ha estado siempre junto a su hija y son muchos los que atribuyen a la perseverancia de la progenitora el éxito profesional de Isabel Pantoja. Siempre con un perfil discreto, allá donde estaba la tonadillera era fácil descubrir a su madre que ha sido siempre su mayor apoyo. Así lo ha reconocido en muchas ocasiones la artista: «Ella fue la primera persona que vio lo que valía su hija». «Ella era quien me arropaba y me preparaba la comida cuando yo estaba actuando y no se ha separado de mí ni un solo segundo», contaba. Un comportamiento que ella ha querido devolver a su madre en forma de dedicación.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría a sus nietos apenas dos días antes de la fecha prevista para la boda de Anabel Pantoja en la isla de La Graciosa, en el archipiélago canario. Allí estaban la propia Anabel y Kiko Rivera, que había viajado este martes junto a su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas para acudir al enlace. También de camino se encontraba su hermana pequeña, Isabel, con su pareja, Asraf Beno, y el hijo de ella.

Precisamente el dj ha publicado varias fotografías junto a su abuela en Instagram, acompañadas de un duro mensaje: «Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer, estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí, yaya de mi alma. Tantos meses sin verte y ahora no te veré nunca más», se lamentaba. El enfrentamiento que mantiene con su madre le ha impedido ver a su abuela desde que se hicieran públicos los problemas sobre la herencia de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri'. De hecho, Kiko confirmaba que ahora tampoco le permitían despedirse de su abuela: «Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora: «No queremos que venga nadie»».

La falta de comunicación ha sido una constante y tras el último ingreso hospitalario de doña Ana trascendió que sus nietos habían conocido la noticia a través de la prensa y que no estaban recibiendo información alguna sobre la evolución de la matriarca. «No sé nada, solo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada», reprochaba. «No sé qué se va a hacer ni dónde ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela», reclamaba en el mensaje de la red social a la vez que añadía que «no quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda. Porque son unos indeseables todos». «Tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado», precisaba.

Hasta el momento son pocos los datos que se conocer sobre esa despedida. Al parecer, el velatorio será en la propia Cantora donde junto a Isabel Pantoja están otros dos de sus hijos, Agustín y Juan.