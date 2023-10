Eugenia Martínez de Irujo, tajante con su hermano Cayetano

Hubo un tiempo en el que Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia parecían inseparables. Los dos hermanos mantenían una muy buena relación que en los últimos años parece haberse ido al traste desde que el jinete publicó unas crudas memorias en las que recogía capítulos de su infancia y de su familia. Él mismo confirmaba ese enfriamiento en una entrevista con Ana Rosa Quintana en TardeAR: «Desde que murió mi madre, se ha unido a otros hermanos y ella ha prescindido de mí», dijo. «Eugenia a mí ya no me necesita, tiene a su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido», añadió. Ahora, es ella la que ha respondido tajante a estas intervenciones.

«¿Sabes qué le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos. Debe ser eso, porque si no, no lo entiendo», expresó la menor de los Alba. Además, añadió que el distanciamiento con su hermano nada tiene que ver con su pareja. «Pero si llevo feliz diez años, qué tendrá que ver», expresó con una carcajada. Unas declaraciones que han llamado la atención por claras y directas. «Yo creo que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico, es el problema», terminó al ser preguntada a la salida de la misa funeral de Marta Chávarri en la iglesia de los Jerónimos de Madrid.

En todo caso, parece que Cayetano no ha dado por perdida su relación con Eugenia ya que en su conversación con Ana Rosa también apuntó que «hemos pasado varias etapas y estoy pendiente de tener una conversación con ella para empezar desde cero». Además, desligó las diferencias con su familia de sus memorias 'De Cayetana a Cayetano' enviándoles un nuevo dardo: «No está enfadada por las memorias porque no las han leído ninguno. Además, es que no digo nada de ellos, es mi vida y no tengo nada que contar con ellos para hablar de mi vida».

Fue en 2019 cuando las confesiones públicas del jinete hicieron saltar por los aires la imagen de la familia de Alba al hablar de una madre distante, de los abusos de las niñeras, de una complicada relación con sus hermanos mayores y sus escarceos con las drogas. La propia Eugenia explicaba en una entrevista que «hay cosas que me hacen daño» y que no tenía relación con Cayetano, mientras que con el resto de sus hermanos se llevaba «fantástico». «Pero nunca dejaré de quererlo. Es mi hermano», puntualizaba.

Después de la pandemia, parece que se había producido un acercamiento cuando en mayo de 2021, la duquesa de Montoro visitó en el hospital al duque de Arjona después de que le operaran de una obstrucción intestinal por décima vez. Sin embargo, estas últimas declaraciones han constatado que la relación es inexistente.