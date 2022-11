Esther Doña cambia el anillo de compromiso con el juez Pedraz por unos pendientes

Los anillos de compromiso están dando mucho juego últimamente. Primero fue el de Tamara Falcó, al que se le ha estado siguiendo la pista hasta descubrir que no era la sortija definitiva de pedida. Ahora es el turno de la que el juez Santiago Pedraz entregó a Ester Doña (viuda del marqués de Griñón y padre de Tamara) para pedirle matrimonio en lo que finalmente ha resultado ser otra boda frustrada antes incluso de anunciarse. La colaboradora del programa 'Ahora Sonsoles' ha contado que lo ha cambiado. «No nos hemos devuelto los regalos y el anillo me fui a Suárez y lo he cambiado por estos maravillosos pendientes», ha dicho al tiempo que los mostraba a cámara. «Yo no uso anillo y además cómo me iba a poner el de pedida», ha comentado.

Sobre la supuesta bronca en Ibiza que acabó terminando con su relación con el magistrado, Doña ha precisado que «esa discusión no fue en un yate, fue en la casa y esa discusión la tenemos él y yo por unas cuestiones en las que no llegábamos a un acuerdo. No nos entendíamos, pero eso queda para él y para mí y si él quiere, que lo cuente». En todo caso, con el tiempo, la viuda del marqués de Griñón ve con ojos diferentes el final de su historia con Pedraz: «Yo creo que estaba rota antes, por su parte ya estaba rota porque si no, no entiendo cómo gestionó todo, pero no me lo había comunicado, estábamos como siempre, como habíamos pasado el verano, de viaje en viaje».