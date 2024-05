Ester Expósito y Miguel Bernardeau, besos y caricias en un local de Madrid

Joaquina Dueñas Martes, 28 de mayo 2024, 08:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ester Expósito y Miguel Bernardeau han sido vistos en actitud cariñosa. Así lo confirma el portal 'Vanitatis» que habla de «besos y caricias» en un discreto local de Puerta de Hierro, en Madrid. Según el relato, la pareja eligió un establecimiento que se ha convertido en refugio de rostros conocidos de la zona. La cita fue la semana pasada, cuando a eso de las siete de la tarde, ambos llegaban embozados, él, bajo la capucha de una sudadera y ella con gorra y el pelo cubriendo su rostro. Ya dentro, todo mucho más relajado: «No paraban de besarse y de hacerse caricias», recoge el testimonio.

No es la primera vez que se habla de un posible romance entre estos dos actores guapos, jóvenes y de éxito. En diciembre del año pasado hubo quien contó que los había visto «liándose» delante del bar donde el hijo de Ana Duato estaba celebrando su 27 cumpleaños. «No sé si son pareja, pero están liados», decía. Desde entonces, a los dos se les ha relacionado con otras personas, lo que había disipado cualquier especulación sobre una posible relación. En todo caso, no hay testimonio gráfico de ninguno de estos encuentros, lo que no es de extrañar ya que ninguno es amigo de exponer su intimidad.

Así, no es posible confirmar si son pareja o si se trata de encuentros esporádicos a los que no quieren poner etiquetas. «Somos amigos desde hace mucho tiempo», comentó Bernardeau al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa en el pasado e mes de enero. «Yo es que de mi vida privada no voy a confirmar ni a negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece», se reafirmaba.

Ambos forman parte del elenco primigenio de la serie de Netflix 'Élite', un drama adolescente que ha dado no pocas alegrías al mundo de corazón con las idas y venidas sentimentales de sus protagonistas. No en vano, seis años después de su estreno, sigue dando que hablar y sus seguidores más fieles continúan haciendo conjeturas sobre posibles romances. Los que sí que han llegado a confirmarse han sido los de María Pedraza y Jaime Lorente, Ester Expósito y Álvaro Rico, además del último amor surgido de aquel grupo de jóvenes actores, el de Itzan Escamilla y Omar Ayuso. Era Escamilla quien el pasado fin de semana publicaba una fotografía de la mano de Ayuso con el mensaje, «mi chicooooo», junto a un corazón, a modo de anuncio oficial de la relación.

Hasta ahora, la Expósito ha compartido su vida, que sepamos, además de con Rico, cuyo romance terminó en 2019, con el actor mexicano Alejandro Speitzer, con quien terminó en plena pandemia, y con el también intérprete Nico Furtado, con quien estuvo dos años antes de poner punto final a su noviazgo el pasado otoño. Por su parte, la relación más sonada del hijo de Ana Duato ha sido la que ha tenido con la cantante Aitana Ocaña, con quien compartió casi cuatro años de amor, terminando a finales de 2022. Desde entonces, muchos han sido los rumores y ninguna la confirmación. Habrá que esperar para saber si en algún momento Bernardeau y Expósito deciden contar lo que hay entre ellos, aunque parece que ninguno estaría por la labor de aumentar su exposición pública.