Aída Artiles, cambio radical

La modelo Aída Artiles se ha labrado un caché profesional de gran valor en el mundo de la moda, pero su vida ha dado un vuelco a la búsqueda de una paz interior que necesitaba. Aída, durante años, vivía en un mundanal ruido. Viajes, pasarelas, compromisos, de aquí para allá sin tiempo para reflexionar. Este ritmo vertiginoso que inició en 2006 cuando dejó su Gran Canaria natal para irse a Madrid ha acabado. Aída ha iniciado una nueva vida, apoyada por el yoga y con su isla como centro neurálgico de operaciones.

A sus 31 años de edad, Aída Artiles se toma las cosas con más calma y mira de frente a la vida, como ella recalca. Cansada de viajar, la modelo grancanaria se la jugó. «Me la jugué. Quería pensar un poco más en mí que en mi carrera profesional y decidí que era el momento y llevo año y medio encantada y feliz. Fue una decisión correcta», destaca. Pero este cambio de rumbo vino en gran parte dado por el yoga Jivamukti que descubrió en Nueva York. «Es un método de yoga super completo», revela. Su mentora le insistió en 2017 que se formase en Costa Rica y se le abrió ese camino, con una exhaustiva formación que complementó en Nueva York y Barcelona. Y desde verano de 2018, Aída Artiles da clases de yoga en una sala del Wellness Trainer, en la calle Jesús Ferrer Jimeno, 10 de Las Palmas de Gran Canaria.

«Me he reconciliado conmigo misma, priorizo las cosas y trabajo de otra manera. Mis alumnos de yoga son prioritarios. Abandoné todas las agencias de moda con las que trabajaba y ahora mis trabajos los lleva Pop House, con mi amigo Lartaun. Él me conoce a la perfección y más que un agente es un amigo», añadiendo que vivir en Gran Canaria «es un paraíso».

Aconseja el yoga Jivamutki a todo el mundo que tenga una pequeña condición física.«El yoga lo practico todos los días, es como lavarte los dientes. Te puede dar muchas cosas y sirve para desconectar y conectarte con uno mismo. Estamos en un mundo en el que estamos muy despegados, por lo que entrenar tu mente, algo que no se hace, viene genial».

Sus trabajos como modelo ahora los elige muy bien, de manera cuidadosa y que no tenga una repercusión negativa hacia su imagen. Se considera hoy en día más profesora de yoga que modelo «Ya miro de frente a la vida», resalta. Su última pasarela fue en Gran Canaria Moda Cálida. «La modelo debe saber cuándo no hace falta que sigas, llega un momento en el que debes apartarte y que ese lugar lo ocupen niñas que vengan detrás. Con 31 años subirme a una pasarela ya no me apetece», sentencia.

Considera que siempre, y aún lo sigue haciendo, ha sido una embajadora de su tierra allá donde iba. Ahora su vida es muy tranquila. «Vivimos en el paraíso y creo que no lo vendemos bien. Es una maravilla vivir aquí, no me canso de decirlo».

Pasear por la playa, estar en casa tranquila, ir a cenar con pareja y amigos, seguir formándose en el yoga y practicarlo son rutinas de la nueva vida de una mujer que no se dejó deslumbrar por los flashes sino que ahora ha recuperado su identidad al lado de los suyos.

Continúa teniendo retos cada día. Aída Artiles da clases de yoga de lunes a jueves, de 20.00 a 21.30 horas, y los lunes y los miércoles por la mañana, de 10.00 a 11.30 horas. En total, seis clases a la semana, y además también celebra algunas citas, con carácter solidario, en distintos espacios.

Disfruta del día a día, de sus clases, de su continua formación en el yoga, de la familia y amigos. Aída Artiles se ha reseteado. Llevaba años inmersa en una vorágine trepidante, con constantes viajes. Su profesión le abstraía y ahora, a sus 31 años de edad, ha llegado el momento de detenerse, de reflexionar, de encontrar a través del yoga Jivamukti una paz interior que le ha impulsado a cambiar de rumbo y a ver las cosas de otra manera.

Aída Artiles, con 18 años de edad, abandonó Gran Canaria y su vida en el mundo de la moda ha sido imparable. Ahora se encuentra en otra etapa, en la que prioriza otras muchas cosas antes de sus trabajos como modelo profesional.

También está inmersa en el mundo del nutricionismo y en la cocina se desenvuelve como pez en el agua. «Tengo mi ritual y me gusta ese tiempo», destaca. Dentro de su amplia variedad de gustos y sabores, Aída Artiles reconoce que le queda muy bien el curry de verduras.

Aída está muy unida a su hermana, Ariadne. Han sido las hermanas más admiradas en el mundo de la moda de nuestro país, pero también son una gran influencia en redes sociales por sus estilos de vida saludables. A lo largo de los años ambas han creado un sello propio y una huella de identidad que parte de generar buena energía y vibraciones positivas en sus perfiles. Su pilar se basa en una vida sana y mente sana a través de unas dietas saludables y originales, y ejercicios prácticos que poder realizar en cualquier momento o circunstancia.

Pero en este cambio de vida que ha tenido Aída Artiles también ha revelado a la revista C7 que otro de los retos que tiene por delante, pero que ahora mismo no se plantea, «es desaparecer de las redes sociales». En Instagram, Aída tiene a día de hoy a un total de 105.000 seguidores, con el yoga como principal fuente de inspiración.

Su playa de Las Canteras, sus clases de yoga, su pareja, su familia, sus amigos, sus compromisos con su agencia Pop House, su isla. Aída está en un momento dulce. Se ha bajado de la pasarela, se ha alejado de los flashes y el glamour para ser ella misma, con su isla de Gran Canaria como centro de operaciones. Profesora de yoga antes que modelo, así es la nueva Aída Artiles que descubrimos en C7.