Enrique Ponce cumple 50 años alejado de los ruedos y de los periodistas

Desde que saltara a la luz pública su noviazgo con Ana Soria, Enrique Ponce y la joven almeriense se habían mostrado muy activos en las redes sociales. El torero parecía rejuvenecido protagonizando vídeos virales junto a su novia. Sin embargo, el pasado verano, el diestro anunció sorpresivamente que dejaba los ruedos y abandonaba también sus perfiles en las redes sociales. Llegaba el silencio en el que este miércoles ha cumplido medio siglo de vida.

Ponce ha celebrado en la intimidad su 50 cumpleaños en medio de las noticias que apuntan a su regreso a la primera línea profesional. Su entorno confirma que él está feliz, disfrutando de una vida tranquila alejada de los focos junto a su enamorada en Almería. La revista 'Semana' publicó el nuevo rumbo profesional que estaría tomando con la creación de la sociedad limitada Oye flaco. Una empresa que tiene por objeto la realización de espectáculos, galas o actuaciones artísticas y que ha fundado con dos miembros del grupo Materia Prima.

Y es que Ponce no renuncia a dar el salto al mundo de la canción. Quienes lo conocen saben que es una de sus pasiones y parece que no duda en amenizar con su arte las reuniones familiares y de amigos. Aunque se anunció el lanzamiento de un disco, hasta donde se sabe, ha grabado diez canciones que están a la espera de publicación. En cualquier caso, para hacer realidad esta faceta profesional no tendrá más remedio que volver a la primera línea pública.