En el Hispano Inglés titulamos un doble currículo y, además, cuatro idiomas»

El Premio Extraordinario de ESO es el reconocimiento que concede la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias al mejor expediente de Educación Secundaria Obligatoria en todos los centros educativos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los requisitos para participar en la convocatoria son haber obtenido, como mínimo, una nota media superior a 8,75 sobre 10 en los cuatro cursos que componen la secundaria. Además de tener una calificación de sobresaliente en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Inglesa.

Precisamente son estas tres materias sobre las que se realizan tres ejercicios en la prueba definitiva a la que se presentan todos los candidatos. Finalmente logra y obtiene el premio al mejor expediente, aquel alumno que logra sacar la máxima nota. Ese ha sido el caso de Sara Bolaños Mendoza.

— ¿Cuál cree que ha sido la clave para lograr el éxito?

— Diría que es fruto del trabajo diario en clase y de la exigencia característica del Colegio Hispano Inglés que hace que, día a día, nos ayuda a superarnos a nosotros mismos y a trabajar cada vez más duro.

Considero que el sistema educativo británico y el español se complementan, haciendo que la formación que recibimos en el colegio sea muy completa y, consecuentemente, permitiéndonos dominar tanto la inteligencia lógica y el pensamiento crítico como los conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos.

Estar preparados en este sentido hace que los alumnos del colegio tengamos cierta ventaja en este tipo de exámenes y por ello, diría que fue un factor decisivo.

— ¿Cómo afrontará ahora la preparación de cara a la Selectividad EBAU?

— En lo que respecta a la Selectividad EBAU, tengo plena confianza en que los profesores nos van a guiar de manera excepcional en su preparación.

Empecé en el CHI cuando sólo tenía 3 años y es una de las decisiones que más les agradezco a mis padres por todas las oportunidades que me ha brindado cursar mis estudios en este colegio.

— ¿Qué modalidad de bachillerato ha elegido?

— He elegido la modalidad de Ciencias Sociales porque, después de pensarlo durante varios meses y debatirlo con mi familia, me di cuenta de que era la que mejor encajaba con mis intereses. Aun así, no tomé la decisión final hasta algunas semanas antes del comienzo escolar y, por ahora, no me arrepiento para nada.

— ¿Cuáles han sido, y por qué, sus asignaturas favoritas?

— A lo largo de los años, ha habido varias materias que me han gustado por diferentes motivos. En el currículo británico, la asignatura IGCSE de Enterprise me pareció muy útil para el día de mañana, ya que nos orientaba en el proceso de abrir nuestra propia empresa. En el currículo español, la historia me llama bastante la atención y me parece muy entretenida a la par que interesante.

— ¿Qué importancia cree que tienen los idiomas?

— En el colegio adquirimos el dominio del inglés a través del doble currículo escolar, también aprendemos alemán y chino como tercera y cuarta lengua. Estoy segura de que los idiomas serán la llave que nos abra muchísimas puertas a todos mis compañeros y a mí.

Nos diferenciarán del resto a la hora de conseguir ser admitidos en una universidad o conseguir un trabajo. En cuanto al ámbito personal, poder hablar los idiomas que, a día de hoy, dominan el mundo nos permitirá hacer amistades y recorrer países sin que la lengua llegue a ser un obstáculo.

— ¿Tiene claro qué grado universitario quiere estudiar?

— Por la profesión de mis padres, que son arquitectos, siempre he estado en contacto con el mundo del diseño y me ha llamado la atención. Por este motivo, me he inclinado por un grado en este ámbito: Diseño de Moda, aunque aún no lo tengo del todo claro.

Si las circunstancias me lo permiten, me encantaría estudiar en el extranjero porque estoy segura de que sería una oportunidad para crecer tanto académicamente, como personalmente. Además, todas las personas de mi entorno que han vivido la experiencia, la recomiendan indudablemente.

— ¿Qué destacaría de su etapa en el colegio?

— Más allá de la formación tan completa que nos ofrece, destacaría las oportunidades que me ha supuesto ser alumna del CHI, desde poder obtener las certificaciones oficiales de idiomas más reconocidas de chino, inglés y alemán; hasta poder participar en dos ocasiones en un torneo de debate a nivel nacional, pasando por los programas académicos que se organizan y que me han permitido conocer Manchester (Reino Unido) y Nuremberg (Alemania).

— Forma parte del club de debates del colegio. ¿Cree que son útiles estas experiencias? ¿Realiza alguna otra actividad paralela a sus estudios?

— Desde luego que sí, porque creo que la oratoria, a día de hoy, es una habilidad que se valora muchísimo académica y laboralmente, y los torneos de debate me han ayudado a trabajarla. Otras competencias que se utilizan son el análisis de información, la improvisación y el razonamiento.

Respecto otras actividades paralelas y aunque en ocasiones resulta complicado compatibilizarlo con los estudios, voy dos veces a la semana a natación y una vez a la semana a clase de pintura en horario extra-escolar.