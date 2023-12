Empeora el estado de salud de Céline Dion

Fue hace un año cuando la cantante Céline Dion reveló que sufría síndrome de persona rígida (SPR), una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y provoca espasmos musculares. Esta dolencia le obligó entonces a cancelar sus conciertos en Las Vegas. Ahora, hemos sabido gracias a la hermana de la artista, Claudette Dion, que la situación ha empeorado. «No tiene control de sus músculos», ha afirmado en declaraciones al medio canadiense '7 Jours'.

Según ha explicado Claudette, a sus 55 años, la cantante «trabaja mucho», sin embargo, se aleja la posibilidad de volver a disfrutar sobre el escenario. De hecho, tras suspender sus actuaciones en Las Vegas llegó el turno de cancelar la gira prevista para 2022 y finalmente el tour mundial que se iba a alargar hasta abril de 2024. «En nuestros sueños y en los de ella, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo», ha especificado la hermana de la canadiense. Esta es la principal preocupación de la familia que lamenta que «dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho».

«Como muchos sabéis, siempre ha sido un libro abierto y no os lo he dicho antes… pero estoy preparada para hacerlo ahora», comenzaba la cantante en el vídeo con el que informó a sus seguidores de su enfermedad, emocionada casi hasta las lágrimas. «Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido difícil para mí», reconocía. Y es que, según sus propias palabras, «los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes».

Desde entonces, la intérprete de 'The power of love' dio un paso a un lado y su familia tomó el testigo de las comunicaciones públicas. Una familia que está siendo un gran pilar para seguir adelante. De hecho, el pasado agosto, era también Claudette quien informaba de que su hermana Linda se había trasladado a vivir con la estrella de la música desde el momento que conocieron su dolencia porque «a pesar de estar en las mejores manos, mi hermana no mejora y necesita cuidados continuos». «No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza es importante», había dicho anteriormente al periódico 'Le journal de Montreal'. Y así, además de centrarse en sus cuidados, basan toda su esperanza en la investigación. No en vano, hace unos meses, subastaron las letras manuscritas de los temas 'The Prayer' y 'The Gift' para recaudar fondos destinados a la investigación del síndrome de persona rígida (SPR).

Además de los espasmos musculares, el SPR presenta rigidez y una alta sensibilidad a los estímulos externos, como a los ruidos, a la luz o al tacto, provocando contracciones musculares. Afecta entre dos y tres veces más a las mujeres que a los hombres y, a pesar de que no existe cura conocida, el tratamiento combina diferentes tipos de medicamentos para evitar caídas y espasmos con rehabilitación.