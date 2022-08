Embrollados con las redes

A Risto se le ocurre comentar que no tiene ningún interés en cambiar pañales y en las redes lo llenan justo de eso que él se niega a limpiar... Juan del Val airea una escapada con Nuria Roca a través de Instagram y algunos medios lo tergiversan hasta el punto de que el periodista se ve obligado a aclarar que el viaje no ha resultado tan desastroso y que tampoco se han desplazado en avión privado. Hay famosos que viven en una continua guerra con las redes sociales, pero son incapaces de desconectar de ellas, ni siquiera en verano.

Mejide, que presenta en Antena 3 'El rincón de pensar', tiene un podcast online junto a su mujer, la influencer Laura Escanes, denominado 'Cariño, ¿pero qué dices?', y es ahí donde se ha explayado a gusto sobre las hieles de la paternidad. Igual que Petrus, Linus y Anacletus, Risto y su mujer son los padres de Roma, que en su caso no es una ciudad papal, sino una niña de dos años con más éxito en las redes que Olivia Palermo.

«Me has pillado con unas ganas nulas de hacer según qué cosas, por ejemplo, cambiar pañales», le confiesa Risto a su chica, mientras ambos se toman un refresco. Ella le escucha divertida y el publicista prosigue: «Yo considero que la actividad más ingrata sobre la faz de la tierra es la de cambiar un trozo ahí de... un pedazo de... De lo que sea que haya salido del cuerpo de tu hijo. Que no significa que lo quiera menos (...) Si no me quedan más narices lo hago. Pero si tengo la mínima oportunidad de traspasar esa tarea a alguien, no dudes que lo voy a hacer». «Ya lo sé, no hace falta que me lo jures», replica ella sin perder la sonrisa.

Al publicista le han llovido las críticas por confesar su aversión a cambiar pañales

Risto sustenta sus argumentos en que, para él, cambiar pañales tiene «cero valor añadido» y que su hija el día de mañana no se lo va agradecer. Sin embargo, muchos discrepan. «¿Cuidar de tu hija no tiene valor añadido? La higiene es básica», le recrimina una internauta, al tiempo que le pregunta «¿Solo haces las cosas en función de si tu hija te lo va a agradecer o a reclamar?». Otro seguidor le recuerda al publicista que algún día será viejo, quizás esté en una cama impedido y necesitará los cuidados de sus hijos. Pero hay quien llega más lejos y afirma que «Claro, para cambiar los pañales de su hija ya está su mujer. Risto es un machista de pelo en pecho».

Ladran, luego cabalgamos, debe de pensar Mejide. Y lo mismo Juan del Val, que no deja de airear su vida y milagros a través de las redes por más que eso le suponga constantes cabreos y aclaraciones frente a esa prensa que, según él, malinterpreta, exagera y tergiversa sus mensajes. «Todo mal». «A peor no puede ir». «La habitación es una mierda». Con frases como estas definía el periodista una reciente escapada a Londres «con la Nuri». Y o bien la prensa no supo captar su ironía o él no sabe captar la de la prensa cuando, en su misma línea, calificó la escapada de «desastrosa», «accidentada» y «pesadilla». «¿En serio? Esta es la conclusión de los medios después de mis dos vídeos descojonándome de una anécdota?», se indignaba del Val.

No quedó ahí la cosa porque en algunas informaciones se aseguraba que la pareja había viajado en avión privado... Ahí el periodista decidió canalizar su cabreo a través de la ironía: «¿Se creen que somos pobres o qué? Yo no contrato avión privado porque tengo el mío propio», bromeaba entre carcajeantes emoticonos, justo antes de aclarar que no se ha montado en un avión privado en su vida.

Del Val, y lo mismo Risto, se ahorrarían muchos sinsabores si dejaran de publicitar su vida, al menos en vacaciones. Las redes son como esa atracción de feria en la que la gente asoma la cara por un agujero y le estrellan una tarta. Pero parece que a algunos el placer por exhibirse les compensa de la humillación de un tartazo.