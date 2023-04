Elsa Anka cancela su boda: «Cosas de la vida que pasan»

Elsa Anka, en First Dates.

Elsa Anka ha dado la sorpresa al anunciar que finalmente no se casará con Víctor Prat-Heimerl con quien anunció su compromiso en 2021. La presentadora acudía al desfile de Pronovias donde era inevitable preguntarle al respecto, a lo que ella contestaba: «No, no va a haber boda, cosas de la vida que pasan». «Al final, me compensa tener a mi nieta, la vida es una montaña rusa. Es una cosa reciente. Hay que tirar adelante», aseguraba sin dar ninguna pista más sobre los motivos.

Hasta el momento, no había ningún indicio de que la catalana y su pareja estuvieran pasando por una crisis que parece que después de cuatro años juntos no han podido superar. Así, tal como se deduce de sus palabras, la presentadora se está refugiando en sus hijos, Lidia y Miguel, y en su nieta, la pequeña Elsa, en este delicado momento. Además, sigue centrada en su faceta laboral, en la que recientemente ha tomado el testigo de su hija en 'First Dates'.