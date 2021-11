Elías Uche: «Me encanta cantar temas que me ericen la piel»

Una voz que no deja a nadie indiferente, llena de sentimiento y pasión. El joven grancanario Elías Uche quiere labrarse un camino dentro de la música a base de tesón y esfuerzo, y este mes de enero hay una buena oportunidad para comprobar su talento con el espectáculo 'Nada es para siempre', en un tributo a Luis Fonsi2021 arranca con fuerza para Elías Uche. Hoy sábado, en el teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, empieza el tributo a Luis Fonsi, que continuará el 23 de enero en el Auditorio de Agüimes, el 29 en la plaza de La Candelaria de Ingenio y el 30 en el Auditorio de Teror, con las entradas a la venta en www.entrees.es.

Atrás ha quedado un año muy complicado para el sector y comienza un 2021 lleno de esperanza. Elías Uche apuesta por Luis Fonsi, un artista muy querido en Canarias y que cuenta con una gran legión de seguidores. Las canciones del popular puertorriqueño, ganador de 5 Grammys Latinos, darán la bienvenida a este ansiado 2021 en el teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. 'Nada es para siempre', título de una de las canciones más hermosas y escuchadas del artista latino, pone nombre a un espectáculo en el que Elías Uche tiene depositada mucha ilusión. El concierto hace un repaso por los temas más conocidos de Luis Fonsi; es el caso de 'Quisiera poder olvidarme de ti', 'Corazón en la maleta' 'Imposible', 'Sola', 'Quién te dijo eso', 'Girasoles' o 'No me doy por vencido'.

«Soy fan de Fonsi desde que vi en la televisión, cuando era pequeño, el videoclip de la canción con la que se hizo famoso en esta isla y en el mundo entero, titulada 'Imagíname sin ti'. Elías Uche estará en el escenario arropado por una banda de cuatro excepcionales músicos: Manolo López (dirección musical y teclados), Fofi Lusson (bajo), Javi Ramírez (batería) y Gabri Calderín (guitarras).

La idea de este tributo tiene un origen muy curioso. «Todo comenzó en una conversación con mi actual representante musical Juanfra Suárez, promotor de artistas, cuando aún nos estábamos conociendo. Hablábamos de mi proyecto en acústico, 'Pensado para ti', cuando en medio de esa conversación me preguntó qué artistas tenía yo como referentes, a lo que contesté Luis Fonsi, entre otros muchos. Al cabo de una semana, me llama Juanfra proponiéndome hacer un tributo a Luis Fonsi en Canarias, a lo que acepté sin dudarlo ya que es, como he dicho, uno de mis referentes vocales a lo largo de mi vida», destaca el artista.

A sus 27 años, Elías Uche mira al futuro con optimismo, pero con los pies en el suelo. Algunas de sus referencias musicales son precisamente artistas latinos que siempre han estado en los primeros puestos de superventas y popularidad como Luis Fonsi, Marc Anthony, Luis Miguel o Sin Bandera; sin embargo, a la hora de sus escuchas personales entra todo tipo de género musical desde los 50 a los 90, destacando casos como Stevie Wonder, Queen o Whitesnake. «Por supuesto, mi estilo es romántico, sentimental, me encanta cantar algo que me erice la piel tanto por lo que dice su letra como por lo que transmite su melodía musical. Luis Fonsi es puro sentimiento y romanticismo así que van completamente con mi estilo». En relación al espectáculo que podrá disfrutar el público este mes de enero, con la intención de continuar por más lugares de Gran Canaria y Canarias, y por qué no dar el salto a Península, Elías Uche deja bien claro que «El público va a encontrar un recordatorio de todos los éxitos de Luis Fonsi cantados bajo mi sentimiento y perspectiva de cada uno de ellos. Desde las canciones más sensibles y románticas de sus inicios, hasta las canciones más animadas y bailables de su actualidad».

Vídeo. Cover del tema 'Abriré la puerta'. / C7

Una vida de sueños

«Sueño con poder vivir de la música por siempre, recorrerme el mundo entero e influenciar en las vidas de las personas, ser un apoyo que mejore su estado anímico en sus vidas, ayudar a las personas en definitiva», recalca este joven teldense que hoy vivirá una noche muy especial.

Se inicia un año 2021 con la esperanza de poder pasar cuanto antes esta pesadilla que está suponiendo la pandemia. El sector cultural está muy tocado y Elías Uche hace a C7 el siguiente análisis de lo vivido en la actualidad. «Pienso que no debemos bajar la guardia pero tampoco podemos hundirnos, debemos actuar con precaución tomando las medidas de seguridad e higiene pero no podemos parar nuestras vidas, debemos adaptarnos a la nueva situación con optimismo y posibilidad, aunque a veces sea difícil, es la única salida y defensa que tenemos», subraya.

Al margen de la música, que es su pasión y su gran afición, a Elías Uche también le encanta dibujar. «Aunque la música sea mi afición más conocida, mantengo una pasión tan intensa como la música y es el dibujo. También practico surf desde los 11 años, hago ejercicio físico, toco la guitarra y el piano de manera autodidacta y me encanta la cocina».

Pero está claro que la música le llena. «La música para mí es el lenguaje universal de nuestros sentimientos, desde nuestra verdad más pura, es una forma de expresar lo que con palabras no basta». Ahora expresará sus sentimientos con las canciones de Luis Fonsi, y con su toque personal. En cuanto a componer sus propios temas, Uche reconoce que ha intentado componer «en diversas ocasiones, he compuesto alguna canción pero no me resulta tan fácil como interpretar una canción y hacerla mía, eso si me sale natural. Componer es un arte, un arte que va a parte de cantar, muchas personas piensan que si cantas debes componer o viceversa y están muy equivocados. Existen los cantantes interpretes, compositores (únicamente) y los cantautores, cada uno por separados».

Elías Uche se ha presentado a varios programas televisivos, con la intención de abrir caminos. «Me presenté a 'La Voz' y 'OT', en los años 2018 y 2019 respectivamente. Pasé varias fases pero no llegué al final de los castings, pero siempre me llevo el comentario tan positivo de los jueces y eso lo valoro muchísimo y me motiva a seguir adelante». En relación a la proliferación de espacios en televisión con ese prisma, el cantante teldense es muy claro: «No tengo una opinión muy buena de la actualidad de estos programas ya que actualmente no se fijan casi en la voz y se enfocan más en una imagen, por lo que se ha perdido la búsqueda de un talento vocal como sí había en primeras ediciones de por ejemplo Operación Triunfo».

Apoyo familiar

A Elías Uche le corre por sus venas la faceta artística desde muy pequeño. «Comencé a cantar desde muy pequeño con solo 5 años. Nací en familia de músicos y cantantes (paterna y materna respectivamente), me animé a hacerlo de manera profesional a los 16 años con un motivo muy bonito y significativo para mí, el homenaje al fallecimiento de mi padre. A partir de entonces, mi abuelo Elías Ruano, reconocido cantante de boleros en Canarias, al escucharme, quiso llevarme a todas las galas en las que él participaba en nuestra isla, Gran Canaria. Fueron 5 años de actuaciones en teatros, asociaciones, fiestas patronales, entre otros lugares», destaca con añoranza de una época en la que se fue empapando de un mundo complicado pero lleno de magia para él. «En el año 2014 me aventuré a presentarme a participar por primera vez en un concurso de canto local, el Festival de la Canción de Telde, en el que inesperadamente quedé ganador con la canción del maestro José Feliciano 'Sería fácil'.

Todos destacan la estupenda voz de Elías Uche y su manera de interpretar cada tema, algo que se podrá comprobar desde la noche de hoy con el tributo a Luis Fonsi 'Nada es para siempre'. La apertura del espectáculo en Telde tiene una connotación muy especial para él, pero también podrán disfrutar de la voz de Elías Uche en Agüimes, Ingenio y Teror, por ahora.

Lleva tiempo preparando con mimo el show 'Nada es para siempre' y confía que los espectadores que acudan disfruten de una velada llena de magia, buenas canciones y vibraciones llenas de positividad.

Elías Uche confía que este espectáculo, con el respaldo de Art Bembé Producciones, se pueda consolidar y posibilite la apertura de un camino exitoso para el artista grancanario. El talento en las islas es enorme, algo que siempre se ha destacado. Ahora, en una etapa complicada, es digno de elogio que jóvenes como Elías continúe con esa ilusión y fuerza para lograr sus sueños. Este mes de enero de 2021 llega con un espectáculo en el que se rendirá tributo a Luis Fonsi. 'Nada es para siempre' es la carta de presentación del grancanario Elías Uche, su nueva aventura.