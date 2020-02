Eli Sánchez: talento y personalidad

Aunque se llama Eliane Sánchez y en sus primeros pasos musicales adquirió el nombre artístico de Rosex, saltó a la fama por haber participado en el programa Operación Triunfo, donde se dio a conocer en el mundo artístico como Eli, sin más. Un nombre conciso y corto que representa a una mujer con muchísimo talento y, sobre todo, personalidad. Esa última característica fue la que, probablemente, menos le ayudó en su paso por la Academia, pero a sus 19 años, esta grancanaria todavía tiene un largo camino por recorrer.

«La verdad es que le debo todo a este programa porque, a pesar de que salí expulsada en la segunda gala, aprendí muchísimo, me dieron la oportunidad de subirme a un escenario y compartir horas y horas con unos grandes profesionales y, sobre todo, convivir con un grupo de compañeros que son lo mejor. Estoy deseando volver a verlos y compartir giras y escenarios con todos ellos», manifestó esta isleña ya con la paz y sosiego que le transmite estar en su hogar, con su familia y seres queridos. Porque la andadura de Eli en Operación Triunfo no fue nada sencilla aunque ella fue ajena a todo el alboroto que había en el exterior. «De verdad que no me enteré de nada de lo que estaba pasando y solo cuando hablé con Noemí Galera –la directora– pude ser consciente de que mi actitud dentro no estaba siendo la más positiva, aunque en ningún momento tuve ningún conflicto con nadie, ni siquiera con Ari con la que he hablado varias veces y a la que le deseo lo mejor», reconoció. «Lo he dicho mil veces, estar encerrada me jugó una mala pasada ya que, probablemente, no estaba del todo preparada, pero en ningún momento hubo problema alguno como para que se generara todo lo que se movió en medios y redes sociales. La prueba de ello es el cariño enorme que me dieron mis compañeros tanto cuando estaba con ellos como ahora en mi despedida. En estos días, tras el paso del tiempo, he ido viendo mucho de lo que se habló de mi y me sorprende cómo hay gente que me deseó el mal de forma insistente e incitó al odio contra mi persona sin conocerme de nada y solo a base de vídeos que se movieron por las redes. No creo que sea justo, ni para mí, ni para nadie», manifestó esta grancanaria. «Es algo que me dolió pero más por mi familia y amigos que a nivel personal, porque ellos estaban ahí fuera cuando ocurrió todo. Ahora que yo salí y empecé a eer, me quedó muy claro que hay gente para todo en este mundo, pero gracias a ellos, a los que me criticaron, he aprendido la lección y madurado mucho, así que, como dicen, ¡no hay mal que por bien no venga! Pero me gustaría dejar claro que no es positivo machacar a la gente, para nada y menos en programas de televisión como este», expresó.

Ella se queda con «todo lo positivo que fue muchísimo» de lo vivido dentro de Operación Triunfo, pero advierte que «esto solo ha sido el primer paso de muchos que quiero dar en el mundo de la música. Me fui como deseé, es decir, cantando de la manera que más me gusta y demostrando en la última gala quién soy. Si más ni menos...», exclamó sonriente. A sus 19 años, desea «volver a ver a todos mis compañeros porque hemos vivido momentos juntos que jamás olvidaré, a todos los aprecio y ojalá podamos disfrutar cuando acabe el programa de una gira juntos. Todos tienen algo especial y lo están demostrando», reconoció esta grancanaria que, aunque dijo que tiene «debilidad» por Maialen o Bruno, reconoce su admiración por Nia, la otra grancanaria del concurso: «Es una pasada porque canta, baila, trabaja como la que más... todo lo hace bien y será una estrella. Nosotras estuvimos juntas desde los primeros castin y hemos hablado mucho tiempo así que desde que salga le daré la enhorabuena y seguro que haremos canciones juntas como hablamos en la Academia», vaticinó Eli. «Ese tema canario con palabras y expresiones de las nuestras, caerá seguro ¡jajaja!», adelantó.

Ahora está en Gran Canaria «descansando y tomando conciencia de todo» pero su único objetivo es seguir «aprendiendo y evolucionando» en el mundo de la música «porque esto es solo el primer paso. No puedo permitirme el lujo de quedarme de brazos cruzados creyendo que ya soy alguien porque no es así. La música ha sido siempre mi sueño y Operación Triunfo me está sirviendo para descubrir esta industria desde dentro. Pero soy joven y estoy empezando por lo que necesito seguir aprendiendo para que todo no se quede aquí. Me encanta componer y escribí muchas canciones dentro de la Academia y quiero continuar con las clases de canto e interpretación que tanto me ayudaron y, cómo no, seguir subiéndome a escenarios. Yo entré a la Academia sin saber por qué sabía cantar. Mamen Márquez me lo explicó y me pareció súper interesante saber por qué sale la voz afinada de mi garganta. Quiero también formarme más para componer, saber tocar más instrumentos y ser más autosuficiente en el terreno musical», destaca. «Es lo que más me gusta, poder transmitir al público y ojalá me den oportunidades para hacerlo», suspiró. «Quiero sacar mucha música y, la verdad es que me encantaría que se pudiese hacer la gira de OT 2020 y ya luego hacer la mía propia. Sobre todo quiero vivir de esto, que es lo que siempre he querido, y que la gente escuche y se sienta identificada con mis canciones. Que la gente las baile o las llore, pero que se sienta mejor escuchándolas», razonó la artista que siente cómo «tengo muchas ganas de contar historias con mi música y voy a luchar por ello».