El rosto de nuestro carnaval

A sus 28 años, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la Televisión Canaria y más ahora en carnavales, puesto que Wendy Fuentes es una de las voces de estas fiestas en la pequeña pantalla. Aunque nacida en Tenerife, reside en Gran Canaria donde de lunes a viernes –de 17.30 a 20.20 horas– acompaña a todos los televidentes en el espacio Buenas Tardes Canarias, espacio que compagina mostrando todo lo que pasa entre las bambalinas de los eventos carnavaleros de las dos capitales de provincias del archipiélago.

Una experiencia frenética y que no le da un respiro que califica de «enriquecedora porque, además, cuento con un equipo de trabajo que me ayuda mucho a conocer a fondo y desde dentro la fiesta y sus formaciones como son las rondallas, murgas, comparsas, etcétera. No es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro y una valora el gran trabajo que llevan a cabo con las letras, vestimentas, los diseñadores y demás. Es alucinante y me encanta», expresa la presentadora, una joven que se ha ganado a pulso su hueco en la pequeña pantalla.

Se graduó en periodismo en el año 2013 y, aunque sus comienzos en el mundo de la radio, la televisión y los espectáculos se remontan al año 2006, desde el inicio dio claras muestras de potencial para los medios de comunicación y la presentación.

Sus fuertes, como mismo define ella, son su «carisma, entrega y buena conexión con el público», características que la convierten en una comunicadora ideal para todo tipo de actos y formatos audiovisuales, como así ha demostrado a lo largo de todos estos años. Además, su belleza no pasa desapercibida e incluso hizo sus pinitos en certámenes de moda ganando Miss Norte Tenerife, 2006 y trabajando de modelo en distintos formatos como anuncios, campañas publicitarias, presentación de temporadas, etcétera

«He probado de todo y me encanta mi profesión, me gusta aprender cada día de algo diferente como es ahora el carnaval. Se está convirtiendo en una experiencia enriquecedora y divertida porque, aunque se trata de retransmisiones de siete y ocho horas de duración, considero que me está viniendo de lujo para formarme y empaparme de todos los detalles que rodean a la gran fiesta en las islas», cuenta Wendy Fuentes, que ya en años anteriores participó en retransmisiones en la Televisión Canaria de actos como las rondallas, el carnaval de día, las cabalgatas, y galas como las de la reina y la Drag.

Con la experiencia que ya atesora en las carnestolendas, destaca que este año ha visto «muchas ganas de innovar por parte de diseñadores y directores de las diferentes formaciones», apuntando que ha notado un salto cualitativo. «Se ven muchas ganas de que éste sea el gran año en murgas, comparsas, rondallas y demás agrupaciones del carnaval. Ha notado mejor calidad en las propias murgas que están dejando el listón cada vez más alto y se notan esas ganas de querer destacar. Se nota también más tiempo de ensayo y preparación y más intenciones de agradar y hacer algo importante y eso lo disfrutan todos los amantes de esta fiesta».

Lo que sí tiene claro la presentadora, tras estas semanas de trabajo diario en los carnavales es que «hay que dedicarle mucho tiempo y por eso valoro tanto a los que participan en la fiesta. Yo, reconozco, soy carnavalera lo justo porque no he vivido la fiesta desde pequeña pero sí es cierto que me encanta y son mis semanas preferidas del año. Intento salir cuando puedo, ir a Los Indianos, el primer viernes en la calle de Tenerife y, de Gran Canaria, soy una loca empedernida de la gala Drag y, desde que la descubrí, no he fallado. Es espectacular, transgresora, divertida y me lo paso mejor allí que en cualquier noche de fiesta. Me quedo con ese espectáculo con letras mayúsculas e invito a todo el mundo que nunca lo haya disfrutado a que vayan a verlo», apunta convencida.

Wendy Fuentes se lamenta de que, por sus compromisos profesionales, aún no se ha podido «disfrazar y no se si podré hacerlo aunque el martes del carnaval de día sí que estaré en la calle con mi traje porque, además, me toca presentarlo. No quiero dar muchas pistas», exclama sonriente, «pero solo puedo decir que irá en relación con el lema Una noche en Río del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.