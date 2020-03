El pleito colosal de la princesa y el jeque

Un juez británico ha sentenciado que las garantías que ofrece a su segunda esposa oficial el jeque que gobierna Dubai, en el sentido de que devolverá a sus hijos cuando tenga su custodia y que renunciará a su inmunidad legal si no cumple esa promesa, no son suficientes porque no hay manera de forzarle a cumplirlas y porque en el pasado capturó, secuestró y encerró a dos hijas de una de sus mujeres no oficiales.