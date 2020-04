El negocio de los influencers se pone en cuarentena

Aunque en estos días de confinamiento el consumo de datos y de internet roza máximos históricos, no necesariamente ha significado mayor visibilidad y efectividad para quienes se dedican a recomendar productos, posicionar marcas y servir de transmisores de los valores de determinadas empresas a sus millones de seguidores en redes sociales. En algunos casos, incluso ha supuesto lo contrario, ya que la sensibilidad y el estrés de los usuarios ha aumentado con los días de aislamiento en los que internet se ha convertido en nuestra gran ventana al mundo (con permiso de nuestros balcones).

Que se lo digan si no a la última en meterse en un desafortunado jardín estos días, la polifacética influencer, actriz, diseñadora, dj y muchas cosas más Miranda Makaroff, que ilustró a sus 400.000 seguidores con una reflexión sobre el poder de la mente para curar el Covid-19. «Si de pequeños nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro, desde el cerebro, y a gestionar nuestro sistema inmunológico, a curarnos con la mente...pero como la gente no sabe...fuck (que le den a las) vacunas y fuck cualquier cosa que venga del exterior». De hecho, no es su primera salida de tono con la pandemia, ya que hace semanas habló de «estar relajado» para evitar el «virus de laboratorio» que se había lanzado al mundo. La tolerancia a este tipo de comentarios parece haber menguado durante la crisis sanitaria y a la influencer le cayeron críticas de todas partes. Ya se sabe, dentro de casa las emociones se magnifican.

¿Podría ser el coronavirus la puntilla para el sector de los influencers?

Clara Montesinos, publicista y experta en influencer marketing cree que la crisis ha hecho que ahora «busquemos perfiles de gente con la que nos sintamos identificados». «No sentirte una pringada viendo los casoplones de los famosos mientras están en cuarentena, ideales vestidos y tú en chándal en tu piso de 60 metros». De hecho, alerta de que con el aumento de tiempo para bucear por las redes, hemos abierto nuestro abanico a nuevos perfiles de gente más próxima. «Por eso están subiendo perfiles cercanos, de barrio. Como @adrianmoramaroto que se ha hecho el rey de Monteolivete por la que monta en el balcón. Y @soylaforte, periodista e influencer valenciana, que está en casa con su novio y cuenta su realidad». Ahora funciona muy bien la gente «que cuenta verdad y genera contenido de calidad», reconoce Clara Montesinos. Respecto a los influencers profesionales, alerta de que muchos contratos se han parado porque no tiene sentido que ahora publiciten nada. «Sería perjudicial para la marca y para ellos. Pueden ayudar, por ejemplo, a difundir mensajes como ha hecho Dulceida, de sanidad, para la gente más joven».

Precisamente, de esa influencia para hacer llegar los mensajes relacionados con las medidas sanitarias o de confinamiento es de lo que más están echando mano algunas agencias y administraciones, como destaca Rubén Alonso, experto en marketing digital y creador de la App GamGae, que mide el engagement de influencers en redes sociales. «El marketing de influencers está en alza porque las redes sociales son de los pocos canales donde ahora pueden tener un retorno positivo en sus campañas. Incluso el Gobierno de España ha intentado llegar a más personas con el mensaje de “quédate en casa” a través de influencers orientados a un público más joven». Sin embargo, la competencia ha crecido con los miles de usuarios de redes que se han lanzado a generar contenido y vídeos estos días, los microinfluencers. «El aumento en el uso de las redes sociales ha mejorado el engagement de los influencers a pesar de que ahora haya más personas que se animen a generar sus propios contenidos. En su app, por ejemplo, se ha notado que los seguidores comentan más y en general interaccionan más con los influencers, además de que estos se animan a crear más stories y directos con sus seguidores».