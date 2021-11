Otro divorcio para Bertín

Una vez que termine la pandemia, estaría bien que los científicos se detuvieran a analizar el efecto contagioso del divorcio entre los famosos, que últimamente alcanza proporciones epidémicas, sobre todo en ciertas familias... Seis meses después de la sorprendente separación de Bertín y Fabiola, la hija mediana del cantante, Eugenia Osborne, anuncia que ella también se separa de su marido, el empresario Juan Melgarejo. Y lo más inquietante de todo es que, según aclara ella misma, no lo hace por un motivo concreto.

«Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio -así comienza el comunicado de Eugenia-. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Agradezco y pido respeto a nuestra intimidad y la de nuestros hijos. Estas serán las únicas palabras que formularé respecto a esta nueva situación de nuestras vidas. Entre Juan y yo permanecerá siempre nuestro cariño, amistad y profundo respeto. Es un hombre y padre maravilloso al que siempre estaré agradecida por los años que hemos compartido como matrimonio. Por encima de todo nuestra prioridad siempre será el bienestar, educación y amor hacia nuestros tres hijos». Y finaliza con: «Un abrazo a todos».

Mar Flores, una autoridad en la materia tras haber sobrevivido a numerosas rupturas (la más reciente, con el millonario mexicano Elías Sacal), no ha dudado en echarle un capote a la hija de Bertín con un positivo mensaje que seguramente también se dedica a sí misma: «¡Ánimo! -le dice-, los cambios son siempre para empezar etapas mejores». Y Nuria March, desde el cariño y la experiencia (se ha divorciado dos veces y ya prepara ilusionada su tercera boda, esta vez en un rancho de Vermont), le aconseja que «lo más importante es que el mensaje que se les trasmite a los hijos sea siempre uno y el mismo».

Dicen que el roce hace el cariño, pero lo cierto es que el roce suele levantar ampollas. La pandemia ha obligado a muchas parejas a convivir más de lo habitual... Sin embargo, esta no parece ser la causa de la separación de Eugenia Osborne, a sus 35 años. Al contrario, el pasado mes de mayo ella misma confesaba en las páginas de '¡Hola!' que «el confinamiento nos ha unido mucho. Me ha hecho reenamorarme. Me encanta estar en su compañía, hablar con él...» Se refería a su marido, el hombre del que, apenas dos meses después, se va a separar. También en mayo, pero de 2018, Eugenia le confesaba a esta periodista que «hemos pasado momentos difíciles, pero ahora mismo tengo más claro que cuando me casé que Juanma (como ella le llama) es el amor de mi vida y quiero pasar el resto de mis días con él».

Melgarejo es un inquieto emprendedor gaditano que, como empresario, ha abarcado muchos ramos, del cerdo ibérico a la medicina deportiva, la hostelería o la moda, donde llegó a crear su propia marca de ropa. Eugenia, por su parte, la segunda hija de Bertín y Sandra Domecq y «la más tímida de las tres», es licenciada en Psicología y ha trabajado con enfermos de cáncer, la enfermedad que se llevó prematuramente a su madre. Al final lo dejó («era muy duro») para dedicarse a la moda como bloguera y youtuber. La pareja perdió a una hija al poco de nacer, en un parto de gemelas en el que solo sobrevivió una de ellas.

Juan y Eugenia se casaron en abril de 2011 en la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, igual que sus padres y su hermana Alejandra. Los tres enlaces han terminado en divorcio. Sin embargo, las Osborne no parecen ser supersticiosas ni aprensivas... En octubre, se casará la tercera de ellas, Claudia, con José Entrecanales. Y todo apunta a que la boda se celebrará también en Jerez, y en la misma iglesia.