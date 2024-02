Divorciado, padre y escritor de éxito: así es Nicolas Mathieu, la nueva pareja de Carlota Casiraghi

Hace un mes trascendía sorpresivamente la ruptura de Carlota Casiraghi con su marido y padre de su hijo menor, Dimitri Rassam. Ahora, se han publicado las primeras imágenes de la hija de Carolina de Mónaco con un nuevo acompañante. Ha sido la revista 'Semana' la que ha dado a conocer la identidad de quien parece ocupar el corazón de la aristócrata monegasca, Nicolas Mathieu, un escritor de 45 años, muy reconocido en el mundo de las letras galas. Es precisamente el interés por las Humanidades de la sobrina de Alberto de Mónaco, licenciada en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, lo que ha unido a esta nueva pareja.

En las fotos que han dado a conocer este romance, se ve cómo Nicolas sale de la residencia de la princesa en París apenas media hora después de que ella hubiera abandonado su hogar. Aunque hacen lo posible para que no se les vea juntos en público, el hecho de que ella se marche de su casa antes que él evidencia la confianza existente entre ambos.

Divorciado y con un hijo de once años, Nicolas Mathieu estudió artes del espectáculo en la Universidad de Metz. Nació en un barrio obrero, de padre mecánico y madre contable, al finalizar su formación se instaló en Paris, donde trabaja como guionista, periodista y profesor particular. Además, es un rostro habitual en los platós de televisión, aunque sus mayores éxitos los ha logrado con la escritura de ficción. No en vano, su primera novela, 'Aux animaux la guerre' ('A los animales de la guerra'), publicada en 2014, consiguió varios galardones de las letras francesas y terminó siendo llevada a la pequeña pantalla como serie de televisión en 2018. Ese mismo año fue distinguido con el prestigioso premio Goncourt, por su segunda novela, 'Leurs enfants après eux' ('Sus hijos tras ellos'), traducida al castellano.

La literatura es el fuerte nexo de unión de esta pareja, ya que Carlota, además de su trabajo como embajadora de Chanel y creadora de una serie de talleres filosóficos en el Principado, en abril de 2022 se zambulló en el mundo de la literatura con el lanzamiento de un podcast llamado 'Les Rencontres'. Un espacio en el que «queríamos conocer a autores que acaban de empezar a escribir novelas», contaba ella misma durante su presentación. «Al descubrir sus rituales de escritura, su audacia, sus dudas y sus fuentes de inspiración, esperamos animar a otros jóvenes talentosos a involucrarse en la creación», detallaba.

Por lo demás, la princesa está centrada en su papel de madre y bastante alejada de la vida pública. De ahí que no se hubieran conocido los problemas existentes en su matrimonio con el productor Dimitri Rassam hasta que se supo de su separación. Desde su entorno han transmitido que la pareja no hacía vida familiar por incompatibilidad laboral, algo que no parece que vaya a ser un problema con el escritor.