Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Echevarría. EP

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

Una tormenta convirtió un vuelo a Gran Canaria en una pesadilla

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

Paula Echevarría ha visitado 'El Hormiguero' junto a su compañero de reparto en 'Camino a Arcadia', William Levy, para promocionar la serie de SkyShowtime. Durante la entrevista, la actriz hizo una confesión desconocida hasta el momento, un episodio de pánico que vivió precisamente durante el rodaje de esta ficción en Gran Canaria. En uno de los viajes que hizo para trasladarse a las islas, el mal tiempo convirtió el vuelo en una pesadilla, tanto que preparó un mensaje «de despedida».

«Fue el mismo fin de semana que sucedió lo de la DANA en Valencia. Cuando estaba volando pillamos una tormenta... Pasé tanto miedo que tenía escrito un mensaje de despedida», recordó. Paula calificó el momento de «bastante complicado». «Con muchos gritos en el avión y la gente rezando a todo», evocó. «Tenía el mensaje preparado por si tenía que dar a enviar en un momento dado». Y para hacer la escena más dramática, cerca viaja su compañera Michelle Renaud con su bebé de dos meses. Afortunadamente, «el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien», dijo, así que, cuando volvió a la calma, borró el mensaje que nunca llegó a enviar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  9. 9 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos