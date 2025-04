La declaración de amor de Paz Padilla a su novio por ayudarle «a crear un nuevo futuro»

Joaquina Dueñas Martes, 22 de abril 2025, 11:33 Comenta Compartir

Activa en las redes sociales y habitual en la pequeña pantalla, Paz Padilla lleva con discreción su relación con el fotógrafo Fran Medina. Sin embargo, esta semana, la actriz y humorista ha roto su silencio para hacer a su pareja una auténtica declaración de amor en la que le da las gracias por ayudarle «a crear un nuevo futuro». «Gracias por aparecer en mi vida cuando todo se había derrumbado. Me has ayudado con tu compasión y compresión a crear un nuevo futuro sin olvidar, recordando cada paso de mi vida y a todos los que la formaron», le ha escrito. «Gracias por soportar mis lágrima, por abrazarme en silencio, por amar a los míos, por ser tan currante, por tu alegría y sobre todo por seguirme siempre en mis locuras», ha añadido. «La vida nos unió para sostenernos al cruzarla, contigo no tengo mido, gracias, te quiero», termina el sentido mensaje que acompaña una fotografía en la que la pareja aparece abrazada de espaldas al objetivo.

Padilla se encuentra inmersa en el rodaje de una nueva película y acaba de reabrir el chiringuito El Trompeta, sobrenombre por el que era conocido su hermano Luis, fallecido el pasado octubre, que regentaba el establecimiento. Además, acaba de anunciar que estará en la temporada 16 de 'La que se avecina'. Un cúmulo de buenas noticias que está disfrutando en compañía de su pareja, después de los sinsabores vividos por las pérdidas familiares.