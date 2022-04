Decepcionada y entre lágrimas, Marta Riesco más lejos que nunca de Antonio David

Parece que la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores ha durado lo que ha tardado en normalizarse. Después de que el malagueño anunciara su ruptura con Olga Moreno el pasado mes de octubre, dejó de ser un secreto la relación que mantenía con la reportera Marta Riesco. Sin embargo, no había apariciones públicas de la pareja y el noviazgo parecía seguir siendo clandestino hasta el pasado 30 de marzo cuando fueron los indiscutibles protagonistas de la portada de la revista Semana. Se les veía felices y sonrientes pero la sonrisa se les ha helado en apenas una semana. El pasado viernes, Marta Riesco daba por finalizada su relación con el excolaborador televisivo y este mismo lunes confirmaba que la distancia entre ellos no ha hecho más que crecer: «No me coge el teléfono, no sé nada de él», aseguraba en El programa de Ana Rosa.

El pasado martes, la reportera cumplía 35 años y muy emocionaba mostraba el ramo de flores que le había mandado al trabajo su enamorado, con la correspondiente tarjeta de felicitación. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que el viernes, en Ya son las ocho saltaba la noticia: «No creo que pueda continuar con la relación», decía por sorpresa para sus compañeros. «Siento estar haciéndole esto a mi familia el día que celebro mi cumpleaños. Lo iba a celebrar el martes y no pudo estar, hoy no ha podido estar tampoco... Lo hago por dignidad y por amor propio», continuaba. Así, la ausencia de Antonio David en el cumpleaños de su novia era el detonante para poner el punto final a su relación. La reportera se sentía desplazada y poco correspondida en su esfuerzo por llevan adelante la relación: «La verdad es que creo que he batallado muchísimo por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy», aseguraba.

Todo parecía fruto de un impulso y pronto comenzaron los rumores de reconciliación, sin embargo, este fin de semana, Riesco acudía a Viva la vida y allí le decía a Emma García: «Supongo que a él le habrá sentado mal que lo haya dicho. Quizás él esperaba que lo excusara… pero la verdad es que no me arrepiento». «Me arrepiento de haber luchado por algo que no ha resultado. He puesto toda la carne en el asador, me he jugado el prestigio y se me ha ridiculizado… Me merecía ese momento para mí», subrayaba.

Tristeza

Este lunes hemos sabido que la periodista ha intentado hablar con el que parece que definitivamente es su exnovio. Así lo confesaba en El programa de Ana Rosa. Entre lágrimas, una vez más, decía estar «decepcionada». «Esas fotografías eran para decirle al mundo entero que ya habían pasado los suficientes meses para que nosotros vivamos nuestro amor libremente, lo siguiente era el cumpleaños», explicaba en referencia a la portada de Semana.

«La verdad es que no me gusta estar así. Conforme han ido pasando los días, la situación ha ido empeorando. Obviamente, si ves a tu novia llorando en televisión sabiendo que soy una mujer fuerte y que jamás lo haría, yo, al menos, hubiera hecho algo para hacerme sentir mejor», relataba. Una llamada que no se ha producido. Más aún, ella ha intentado contactarlo sin éxito: «Yo sí le he llamado, pero no me ha cogido. No solo me está pasado a mí». «No soy la única que no sabe nada de él. Amigos y los más íntimos tampoco les coge el teléfono. Sé que psicológicamente no está bien», añadía. Mientras tanto, Antonio David ni está ni se le espera.