David Rodríguez habla de «normalidad» tras conocerse la investigación por presuntos malos tratos

Pocas veces hemos escuchado a David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja y padre de su hija, hablar con los medios de comunicación. Lo hizo cuando la bebé recibió el alta después de 18 días ingresada, mostrándose sumamente feliz con poder tenerla de nuevo en casa. Desde que salió a la luz la investigación por posibles presuntos malos tratos, no lo habíamos vuelto a ver ya que fue Anabel la encargada de emitir un comunicado en sus redes sociales. Finalmente, David ha hecho unas breves declaraciones mientras entraba a su casa para confirmar que todo va bien: «Estupendo todo, normalidad», ha dicho con actitud tranquila y sonriente.

Quien parece que no lo está llevando nada bien es la sobrina de Isabel Pantoja, quien no ha publicado nada en sus redes sociales en las últimas horas y quien, según ha revelado Gema López en 'Espejo Público', «no está bien, está pasando momentos delicados». Sea como sea, la pareja cuenta con el apoyo incondicional de los suyos, especialmente, de Merchi, madre de Anabel, y de los padres de David, que no se separan de ellos.