Daniel Sancho vive su cumpleaños más amargo en prisión

Este jueves 11 de julio, Daniel Sancho ha cumplido 30 años y lo ha hecho en la prisión de Koh Samui, en la que sigue ingresado desde que fuera detenido como presunto autor de la muerte y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta. El cocinero español, que está a la espera de su sentencia que se leerá el próximo 29 de agosto, no pasará solo este día ya que, según ha podido confirmar la revista 'Lecturas', tanto su padre, Rodolfo Sancho, como su madre, Silvia Bronchalo, han viajado a la isla asiática.

Antes de la lectura del fallo judicial tendrá lugar el cumpleaños de la reina de Tailandia. Será el 12 de agosto, coincidiendo con el día de la madre tailandés. Una ocasión en la que la monarquía otorga a los presos del país la prerrogativa de tener un 'vis a vis' con cinco personas en el mes de septiembre, según explicó el año pasado Two Yupa en el programa 'Espejo público'. Más importante para los condenados es el cumpleaños del rey Rama X, que tendrá lugar el 28 de julio, ya que acostumbra a otorgar perdón a los presos con la posibilidad de conmutar la pena de muerte por una cadena perpetua. Sin embargo, Sancho no habrá sido condenado para entonces, por lo que, sea la que sea la medida de gracia, no podrá beneficiarse de ella.

Hace dos meses que terminó el juicio al hijo de Rodolfo Sancho y la espera de la sentencia parece hacerse eterna, más aún teniendo en consideración que el chef español se enfrenta a la pena de muerte en caso de que se dé por probada la premeditación en el asesinato de Arrieta. La situación ha llegado a tal punto que el actor se puso en contacto hace unos días con Miguel Garaizabal, un sacerdote español conocido por su trabajo visitando a presos en las cárceles del país asiático. El cura tuvo que declinar la solicitud por las dificultades de desplazamiento, algo que él mismo explicó en el programa 'Socialité Club'. «Era de noche, la llamada fue corta y me dijo si podía ir. Le dije que me quedaba lejos y que no podía ir a verlo. Me dio la impresión de que entendía perfectamente la situación», explicó el religioso.

«Nunca me dijo que su hijo era inocente. Él estaba aturdido», recordó el sacerdote. Unas palabras que demuestran los difíciles momentos que está atravesando la familia y que Rodolfo Sancho ha intentado mantener en su ámbito más privado sosteniendo una imagen pública de total entereza. «Me dio pena, pero mis posibilidades de ayuda son limitadas, pero si le llevan a Bangkok voy a verle cada mes», expuso, en referencia a la posibilidad de que sea condenado y trasladado de prisión. En este sentido, Garaizabal señaló que notó al actor español «más preocupado que otra cosa, pero por la incertidumbre. Si a Daniel lo destinan a Bangkok con cadena perpetua irá a la cárcel de Bang Swan y yo voy ahí todos los meses, iré a verle. Estoy deseando conocerle».

Por su experiencia con presos en Tailandia, Daniel «tiene más probabilidades de que se dicte una cadena perpetua que podría durar menos de lo que esperamos si consideramos que con el aniversario, cumpleaños del rey de Tailandia, podría verse reducida en el tiempo y pasar a cumplirse una parte en España». Sin embargo, aunque se reduzca el tiempo, no lo hace la dureza de las prisiones del país asiático donde «lo peor es la soledad porque donde él está nadie habla español. Y luego, la comida, ya que te dan una bolsa de plástico y ahí de echan el arroz y una sopa y eso te lo organizas en todo el día», explicó el sacerdote. Un día a día para el que hay un breve respiro con los 15 minutos mensuales de los que disponen los reos para hacer uso de internet, lo que les permite realizar videollamadas.

