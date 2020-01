¿Cumples tus propósitos de año nuevo?

Marcarse objetivos realistas, clave

Solamente un 10% de las personas que se proponen objetivos y retos después de las campanadas, siente que los ha cumplido a final de año.

Perder peso (71% de los españoles): Para que este propósito no se quede solo en una buena intención, hay que modificar costumbres de alimentación, evitar las dietas restrictivas que pueden atentar contra la salud y que, además, producen en la mayoría de los casos un efecto rebote. Además, hay que acompañarlo de ejercicio físico. Esto último se refleja en el número de matriculaciones que se producen en los gimnasios españoles, que aumentan hasta en un 30% con respecto a cualquier otra época del año. Sin embargo, el 48% no ha pisado jamás un gimnasio (al menos como socio). El 31% estuvo afiliado a uno por última vez hace más de tres años, mientras que el 6,5% ha dejado pasar entre dos y tres años, y el 8,3% entre uno y dos años. El 6,2% restante estuvo inscrito hace menos de un año.

Dejar de fumar (65% de los fumadores): El primer paso para conseguir este propósito tan común está en la motivación, ya que si realmente no hay voluntad por dejarlo, será muy fácil recaer en el hábito. De hecho, Acierto.com desvela que el 58% de los fumadores que han intentado dejarlo, han recaído en el hábito; el 41% de quienes han querido abandonar el tabaco sin éxito se ha puesto manos a la obra entre una y dos veces; y el 17% restante ha tratado de hacerlo en más de tres ocasiones.

Aprender inglés (34% de los españoles): Datos publicados por un estudio del CIS revelan que casi el 60% de los españoles reconoce no saber hablar ni escribir en otro idioma. Por ello, no es de extrañar que sea uno de los propósitos que más nos hacemos al comenzar el año, pero que no terminamos de cumplir si no nos apuntarnos a una academia, buscamos un profesor particular o realmente necesitamos aprenderlo por motivos académicos o laborales.