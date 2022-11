Cumbre de 'influencers' en la presentación de la docuserie de Dulceida

Aida Domènech es una de las 'influencers' más reconocidas y con más proyección del panorama nacional, tanto que esta semana ha presentado su propia docuserie de la mano de Amazon Prime Video, 'Dulceida al desnudo'. Cuatro capítulos en los que se puede ver a la catalana en su día a día preparando los contenidos para sus blogs y sus redes sociales en los que habla de moda, belleza y estilo. Una cita que se convirtió en una auténtica cumbre de 'influencers', con la participación de Laura Escanes, una de las más buscadas recién desvelado su romance con Álvaro de Luna, María Pombo, Marta Riumbau, Raquel Reitx, Ana Matamoros, María F. Rubíes, las Twin Melody o Anabel Pantoja, más alejada de la televisión y centrada en su faceta digital durante los últimos meses.

Otros de los rostros conocidos que acudieron al Teatro Capitol de Madrid respetando el dress code 'Total Black' fueron Dani Fernández, Ana Guerra, Vanesa Martín, Nagore Robles, Carlos Latre, Eduardo Navarrete, Natalia, Anna Padilla o Violeta Mangriñán. Una fiesta por todo lo alto en la que la protagonista acudió con un espectacular vestido rosa de Ze García y posó entusiasmada al lado de su hermano, Àlex Domènech .

Vanesa Martín, Laura Escanes y Anabel Pantoja en el Photocall. / EFE

'Dulceida al desnudo' recoge lo que se cuece tras las bambalinas del brillo de la moda, incluidas las partes más aburridas, que según ha confesado, son muchas, al tiempo que trata de desmentir la falsa creencia de que las influencers no trabajan o que es una labor sencilla. Más allá de eso, da la oportunidad de conocer su faceta más personal. De hecho, la serie comienza en un momento complicado para ella, cuando finalizó su relación con Alba Paul y decidió abandonar durante un tiempo las redes sociales, algo que hizo movida por la tristeza de su ruptura. Y es que, lo que se publica en el mundo digital es solo una parte de la realidad y con esta docuserie, la creadora de contenidos da a conocer todo su mundo tanto el de Dulceida como el de Aida.

Una de las más esperadas en el photocall fue Laura Escanes, que solo unas semanas después de su ruptura con Risto Mejide, ha sido pillada besándose con el cantante Álvaro de Luna. Sin embargo, no fue explícita con su situación: «Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada». «No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece», reiteró. En este sentido, dijo que «van a seguir saliendo titulares, cada uno se va a montar la historia que quiera, yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco». Quien sí que ha reaccionado a su nueva situación sentimental ha sido su exmarido que ha decidido cortar por lo sano y dejar de seguirla en redes sociales.