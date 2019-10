¿Cuánto cuesta y cómo celebrar Halloween?

Hoy en día, en Halloween los niños suelen disfrazarse y salir a pedir dulces, pero los adultos también disfrutan de esta festividad y, en muchas ocasiones, se convierte en la excusa perfecta para organizar fiestas temáticas.

Los costes de una fiesta de Halloween

Si has prometido a tus amigos hacer una fiesta de Halloween inolvidable y te has dado cuenta demasiado tarde que no tienes idea de los gastos involucrados, este artículo te servirá de guía sobre cuánto te costará.

Tomando en cuenta diversos aspectos como la decoración, el catering y la animación, hacer una fiesta de Halloween en España puede llegar a costar, en promedio, 450 euros. Sin embargo, los costes pueden variar dependiendo de la comunidad. De acuerdo con el Observatorio de Prontopro, País Vasco es la región donde es más caro realizar este tipo de festejos. Allí cuesta en promedio 550 euros, un 18% más que la media nacional. Por su parte, Extremadura es la más económica con un coste promedio de 340 euros.

Con el asesoramiento y el apoyo de los expertos de Prontopro.es, el portal que conecta la oferta y la demanda de servicios profesionales, aquí te presentamos cuáles son los esenciales para que la noche de Halloween sea un éxito:

La decoración

El ambiente es muy importante para una fiesta de Halloween. El consejo es hacer una lista, unas semanas antes, de todo lo que se puede usar para decorar el lugar. Los precios varían entre € 180-430, dependiendo de cuántas cosas quieras incluir y cuánto tiempo le llevará al profesional preparar todo. Sin duda, las calabazas, las calaveras y los fantasmas serán los grandes protagonistas. Además, no puede faltar un Photocall para hacer fotografías de espanto.

Alquiler de disfraces

Para una verdadera fiesta de Halloween necesitas disfraces: fantasmas, brujas, zombis y muchos otros personajes de terror. Elegir un tema para el disfraz ayuda al éxito de la fiesta: los villanos de las películas son siempre una excelente idea. Los precios oscilan entre € 30-75.

Animación

Un mago, un teatro de marionetas, programas especiales como búsquedas del tesoro o talleres creativos, un payaso aterrador: contratar a alguien con experiencia para el entretenimiento temático, garantiza una fiesta exitosa. Los precios de este servicio se encuentran entre € 190-370.

Chef en casa

Para que no te pases más tiempo en la cocina que en la fiesta, lo recomendable es contratar a un profesional que se encargue de preparar el banquete. Incluso puedes crear menús específicamente para Halloween: aperitivos en forma de dedo u ojos y risotto o pastel de calabaza, así como muffins o cockies mostruosas... Los precios para este servicio varían entre 50 y 320 €, según la cantidad de personas invitadas a la fiesta y lo que quieras ofrecer.