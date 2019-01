Cristina Ramos, una voz que causa furor

Cristina Ramos irrumpió con fuerza en el panorama musical cuando ganó hace dos años y medio Got Talent España. Su voz no dejó indiferente a nadie y durante esta travesía ha seguido trabajando en infinidad de proyectos a la búsqueda de una oportunidad especial. Recientemente se ha emitido La Voz México y la artista grancanaria fue la ganadora, y en la actualidad ya está en la final de America’s Got Talent, a la espera del desenlace en las dos grandes galas del 14 y 21 del próximo mes de febrero. El resultado de las mismas es toda una incógnita.