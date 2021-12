La convivencia, motivo de la ruptura entre Christian Gálvez y Almudena Cid

Después de 15 años de relación, 11 de ellos como marido y mujer, parece que el día a día y la incompatibilidad de caracteres ha sido la razón de la sorpresiva separación de Christian Gálvez y Almudena Cid. La pareja llevaba varios meses pasando por una importante crisis que culminó con el fin de su matrimonio el pasado mes de noviembre. El desgaste de la convivencia ha terminado por hacer mella en esta pareja que parecía ideal y desde el principio las informaciones han aclarado que no hay terceras personas.

Ninguno de los dos protagonistas de esta historia ha hecho declaraciones al respecto y, hasta el momento, no han realizado ningún comunicado conjunto para confirmar la noticia. Parece que ya en septiembre estuvieron a punto de separarse, solo un mes después de su aniversario de boda. En ese momento, decidieron darse una nueva oportunidad a pesar de lo cual no consiguieron salvar sus diferencias y el pasado noviembre decidieron tomar caminos separados aunque hasta ahora no había trascendido su nueva situación sentimental.