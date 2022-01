«He conseguido perdonar a los asesinos de mi padre»

¿Se lo imaginan? Tenía 16 años, se preparaba para ir a una de sus clases de danza, su gran pasión. Se sentía muy querida y arropada por sus padres. Tenía desde muy niña vocación de exprimir cada día de su vida. Era muy feliz, eso es. Pero sonó el teléfono. Y lo cogió. Su padre había sido asesinado. Nunca se supo quién lo hizo ni por qué. Ocurrió en Cali, Colombia, donde nació Juana Acosta en 1976. La actriz ha tardado treinta años en poder hablar de aquello: el dolor infinito, el odio, la rabia, la ira, el deseo de venganza, los pensamientos más violentos sitiándola... Deseó matar. Su hermano mayor acabó suicidándose. Ella apostó por la vida, y por perdonar. ¡Por perdonar!

Vive desde hace años feliz en España, donde el público la conoce y aplaude por sus trabajos en televisión y por películas como 'Perfectos desconocidos' (2017), de Álex de la Iglesia, donde comparte protagonismo con quien por entonces era su pareja, Ernesto Alterio, padre de su única hija, Lola. Ahora está embarcada en su proyecto más personal, una aventura emocional de gran impacto. Ha llevado a los escenarios, a través de la palabra y la danza, acompañada por el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday, y con la ayuda del dramaturgo Juan Carlos Rubio, el traumático suceso que ha condicionado su vida y la de su familia. El espectáculo se llama 'El perdón'. Ha conseguido perdonar a quienes acabaron con su padre. Si le quieren hacer un regalo, sepan que le encantan las petunias.

– ¿Cómo transcurría su vida hasta ese día en que todo se rompió?

– Muy feliz. Tuve una niñez y una adolescencia con mucho amor, me sentía muy amada y muy arropada. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo tenía 6 años, pero la verdad es que nunca nadie me habló mejor de mi madre que mi padre, y al contrario. Me quedé viviendo con ella, pero tenía una relación estrechísima con mi padre, que venía mucho a comer a casa y con el que nos íbamos todos los fines de semana. Desde niña era ya muy sensible, muy juguetona y alegre. La verdad es que desde muy chiquitita ya era extrovertida. Y, también desde siempre, muy conversadora [ríe].

– ¿Qué buenos recuerdos de su padre le acompañan?

– Fue un hombre sumamente generoso, y con un sentido del humor extraordinario. Era un ser único, excepcional, bello por fuera y por dentro. Era el hombre más guapo de Cali. Todavía, cuando camino por sus calles, las mujeres me paran y me dicen: '¡Tu papá era el hombre más bello de esta ciudad!'. Mi padre volvía locas a las mujeres y locos a los hombres, entraba a cualquier sitio y nadie podía dejar de mirarle. Era un ser magnético, realmente impresionaba por su elegancia, por su porte, por su desparpajo. Además, poseía la virtud de tener siempre palabras amables para todo el mundo, era muy especial. Tengo el recuerdo de que era un ser muy amado, y no solo por su familia sino por toda la gente que le rodeaba. El entierro de mi padre fue multitudinario, vino gente de toda Colombia. Nadie podía entender que mi padre hubiese fallecido en esas circunstancias.

– Y cuando levantó ese teléfono y le dijeron que había muerto...

– Se me rompió el alma. Hubo un antes y un después. Pero el destino es el destino. Tenía 16 años cuando sonó ese teléfono... Lo cogí e interrumpió toda mi vida, incluida mi primera vocación, que era la danza.

– ¿Qué le dijeron?

– Me dijeron: 'Te tengo una mala noticia, mataron a tu papá'. Con esa frase empieza el espectáculo 'El perdón'. Jamás se me pasó por la cabeza que algo así podría ocurrirme. Me rompí, yo y toda mi familia quedamos rotas. Todavía me sigue sin caber en la cabeza, 30 años después, cómo se puede interrumpir a sus 51 años la vida de una persona de esa manera tan violenta. Es algo que es muy difícil de encajar. Yo he tardado tres décadas en poder hablar sobre ello y sentirme capaz sobre un escenario de transformar esa herida y ese dolor en arte.

– ¿Qué pasó?

– Nunca se supo. Un crimen impune. Se rumorearon muchísimas cosas... Era una época de gran violencia, en la que en Colombia la vida no valía nada. El año en que mataron a mi padre asesinaron también a los de dos compañeros de mi clase. En diciembre pasado, estando allá con un grupo de amigas, de las doce que éramos a dos nos habían matado a nuestros padres. Era una sociedad rota, quebrada, con una enorme desigualdad social y con tanta violencia y tanto odios generados...; la violencia parece que no cesa nunca. Y ese es el tema que a mí me ha interesado mucho investigar: cómo se rompe el círculo de la violencia, de esa violencia que genera violencia y hace que la pesadilla no cese nunca. Vivir en ese círculo es un infierno.

«Devolver ese daño»

– ¿Sintió deseos de venganza?

– Claro que sí. Cuando te hacen tanto daño, cuando te parten tu vida y la de toda tu familia, hay una necesidad muy fuerte de devolver ese daño con la misma moneda. La venganza te sale de modo natural. Y hay que tomar una decisión si no quieres convertirte en su prisionera. La decisión de salirte tú del círculo para no quedarte anclado en la ira y en la rabia, regodeándote en la furia y perpetuando la violencia. Creo que eso es lo que pasa en las sociedades tan polarizadas en las que vivimos. Nos agarramos al odio y a la rabia y eso no nos permite avanzar como sociedad. Por eso creo que es tan pertinente hablar del perdón. Es importante y oportuno hacerlo.

– ¿Qué llegó a sentir?

– Puro pánico, porque a raíz de recibir la noticia del asesinato de mi padre tenía pensamientos terribles, deseos de venganza, de matar. Y me asusté muchísimo a mis 16 años pensando esas cosas. Y menos mal que tomé la decisión de salir de un carril que no me iba a llevar a ningún lado, más que a seguir perpetuando el odio y la violencia.

–¿ Cayó en depresión?

– No, porque pude orientarme hacia la vida. El arte me ayudó, me salvó la vida; el teatro, la interpretación, poder poner todo mi dolor en el arte, poder usarlo para contar historias que remuevan conciencias. Ese sufrimiento tan atroz que provocan las injusticias podría ser evitado, no debemos acostumbrarnos a ellas y cruzarnos de brazos.

No a la pena de muerte

– ¿Qué le pasó asu hermano mayor?

– Cuando a mi padre lo mataron, mi hermano mayor, que fue el que quince años después se suicidó, es el que estaba más rabioso de todos nosotros. Él nunca fue capaz de superarlo, y al final, como no pudo ejercer la violencia hacia fuera, la ejerció hacia sí mismo y se quitó la vida. Yo tuve que crecer y que madurar rápidamente. Nadie dijo que vivir fuera fácil, cierto, pero yo hasta los 16 años creía que la vida era otra cosa.

– ¿Ha llegado a perdonar a quienes asesinaron a su padre?

–Sí, he logrado perdonar a los asesinos de mi padre, pero primero me he perdonado a mí misma por haber sentido tanto odio y tanta rabia. El camino no ha sido fácil, ni corto, han sido muchos los años de terapia...; el dolor no se va, los años pasan y a lo que vas aprendiendo es a convivir con ese dolor. Hace poquito mi tía me preguntó: 'Juanita, ¿tú sigues teniendo ese dolor en la barriga?'. 'Sí, tía, lo tendré hasta mi muerte, pero he aprendido a vivir con eso'.

– ¿Pena de muerte en ningún caso?

– Por supuesto que no, en absoluto. Creo en las segundas oportunidades y creo en la reparación, lo que pasa es que cuando no hay memoria, porque en el caso de mi padre no supimos quién fue el causante ni por qué, todo resulta mucho más difícil. Cuando no hay justicia ni memoria es muy difícil reparar. Estoy dolida con mi país, que es muy complejo y tiene muchos problemas sociales, económicos y a todos los niveles... Estoy dolida, aunque lo amo. Lo que sí es cierto es que tardé años en reconciliarme con Colombia.

– ¿Usted entiende el deseo de algunas víctimas de ETA de reunirse con los asesinos de sus familiares para, por ejemplo, intentar comprender?

– La verdad es que creo que eso es algo que yo no haría, sentarme a hablar con los asesinos de mi padre. Pero entiendo perfectamente la necesidad de muchas víctimas de hacerlo.

– ¿De qué ha tenido la suerte?

– De tener una madre inteligente, visionaria, positiva, con un espíritu de superación y una valentía y una fuerza extraordinarios. Me siento inmensamente afortunada porque ella me ha llevado a la luz, a tener una actitud ante la vida positiva. Y también por haber sido capaz no solo de intentar llevar a cabo mis sueños, sino también de superar las adversidades. A todos se nos presentan, a todos; he podido conocer el dolor tan profundo de mucha gente.

– ¿Cómo es usted hoy?

– Soy una mujer muy disciplinada, algo a lo que sin duda me ha ayudado la danza, y trabajadora. Me siento muy orgullosa de la carrera que he hecho y también de las decisiones que he ido tomando, y valoro mucho, y agradezco, que la vida me haya dado la posibilidad de ser madre, que es lo más hermoso que me ha pasado. Valoro mucho la vida, pese a todo lo amargo que pueda tener. Y sé cada vez mejor lo que no quiero. Creo que a todos nos pasa: nos vamos volviendo más exigentes porque vamos dándonos cuenta de que el tiempo apremia, vuela, y queremos ser felices. Ese es uno de mis grandes objetivos, ser una persona feliz, porque he tenido que vivir cosas muy terribles.

«Hombres maravillosos»

– ¿Ha exigido a sus parejas la perfección que veía usted en su padre? A ver quién es el guapo que puede estar a la altura...

– [Risas] Afortunadamente se han cruzado en mi vida hombres maravillosos, y me siento también agradecida en ese sentido. La vida me compensó por ese lado [más risas].

– ¿Cómo vive en este país, del que nos quejamos muchísimo?

– Yo soy una exiliada voluntaria, vivo aquí porque me enamoré de España y de Madrid, que me parece una de las ciudades más hermosas y vivas del mundo. Viajo mucho, y cada vez que regreso soy consciente de la suerte que tengo de vivir en este espectáculo de ciudad. Además, es una ciudad que abraza al extranjero. A mí me ha abrazado. Creo que es cierto que la gente de España no valora lo que realmente tiene, el hecho de vivir en un país muy especial. Yo vivo dichosa en España.

– ¿Qué le disgusta?

– Me disgusta mucho la desigualdad, la injusticia. A través de los años y de las terapias he descubierto que una de mis grandes heridas tiene que ver con lo injusto, porque un asesinato es de lo más injusto que hay. Me rebelo mucho ante la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder. Yo intento ir por la vida apostando por la lealtad, el amor y el arte.

– ¿Qué le ayuda a cuidarse?

– La meditación me da mucha fuerza, serenidad y bienestar. Y saber respirar bien es muy importante, entre otras cosas porque ayuda a observarte. Y observarme cada día a mí misma me resulta muy útil.