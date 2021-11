Dolly Parton, una conejita de la tercera edad

Dolly Parton, en la revista 'Playboy', hace 43 años, y ahora, a sus 75 años, recreando la mítica portada. / R. C.

«Las comparaciones siempre son odiosas. Así, en general. Pero si la comparación es contigo misma 43 años después... Entonces, además de odiosas, pueden resultar devastadoras. Dolly Parton sin embargo se ha atrevido. ¿Cuándo se le ha puesto algo por delante a Dolly Parton (que ella no haya amortiguado)? La cantante ha querido emular la portada de 'Playboy' de 1978 en la que posó como conejita y para ello se ha retratado de la misma guisa, pero a sus 75 tacos. No lo ha hecho por vanidad, sino para complacer a su marido y que después de 57 años siga pensando que su mujer todavía es sexy, excitante... Y que está tan rica «como el queso crema».

El marido se llama Carl Thomas Dean y hace unos días cumplió 79 años. No ha trascendido cómo reaccionó al regalo que le preparó su mujer (ella misma, embutida en un corpiño, con tremendo escote y unas coquetas orejitas), pero se supone que si lleva casado con Dolly desde mayo de 1966, es que realmente la adora. Lejos de dedicarse al espectáculo, Dean dirige una empresa de asfaltado en Nashville y curiosamente pocas veces ha visto actuar a su esposa. Quizás porque ella ya le hace pases privados en casa.

«Hey, hoy es el cumpleaños de mi esposo Carl y probablemente se pregunten por qué voy vestida así». Con estas palabras comienza el divertido vídeo explicativo que la propia Dolly se grabó para justificar su atuendo. En realidad, todo se debe a una promesa. A su marido le gustó tanto aquella portada de 'Playboy' que ella le prometió que volvería a hacer otra igual a los 75. La reina del country ha cumplido, lo malo es que 'Playboy' ya no existe. «Aun así, deberían pagarme por la sesión», bromea ella.

Dolly ha colocado ambas portadas, la del 78 y la de ahora, en un mismo panel, lo ha enmarcado en un cuadro y se lo ha regalado a su esposo, vestida de conejita, y entonando una canción... Lo sorprendente es que a pesar de las siete (o setenta y cinco) diferencias que puedan existir entre una y otra imagen, hay cosas en Dolly Parton que permanecen inalterables. Por ejemplo, su sentido del humor, su cinturita de avispa... Y, por supuesto, esas sobresalientes turgencias pectorales que, contradiciendo la física, siguen desafiando la ley de la gravedad. Por el contrario, el rostro de la cantante, entre el bótox y los retoques estéticos, resulta menos reconocible. Pero ya dice ella misma, con su retranca sureña, que en esta portada virtual la que posa es «la nueva Dolly o, mejor dicho, la nueva vieja Dolly».

Sus seguidores no han tardado en derretirse. «Te queremos tanto -le ha escrito una fan-. Tú eres eternamente picante». Otros han llenado su perfil de Instagram con símbolos de llamas y hogueras... «Gracias por llenar el mundo de arcoíris», le dice un rendido admirador. No ha trascendido qué le dijo su marido cuando recibió el original regalo, sin moverse del sofá, pero debió de ser algo bonito porque siguen juntos. La pareja no tiene hijos, sin embargo ejercen de abuelos de sus sobrinos nietos. Dolly es además madrina de Miley Cyrus, con la que trabajó en Hannah Montana interpretando el personaje de 'tía Dolly'.

El amor de esta superestrella del country por su marido es legendario. Hace 48 años, cuando llevaba nueve casada con él, sufrió una crisis de celos por culpa de una atractiva empleada de banca con la que su Carl soñaba por las noches... Se llamaba Jolene, y Dolly le compuso una sentida canción que ha terminado por convertirse en una de las más aclamadas de su carrera. «No te lleves a mi hombre solo porque puedes», le suplicaba. Hoy, casi medio siglo después, un fan de Dolly Parton, al verla tan airosa de conejita 'Playboy' a sus 75, no ha podido evitar exclamar en tono de revancha: «¡Jolene, nunca tuviste nada que hacer!».