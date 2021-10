Claudia Osborne, radiante en su boda con José Entrecanales

Después de dos divorcios, el del patriarca de la familia, Bertín Osborne, y el de una de las hermanas de la novia, Eugenia, la familia del cantante se ha reunido para celebrar buenas noticias. En esta ocasión, la boda de la benjamina de las hijas de Bertín y Sandra Domecq, Claudia Ortiz, con José Entrecanales que tuvo lugar este fin de semana en la iglesia de San Miguel en Jerez de la Frontera (Cádiz). La pareja ha llevado un discreto noviazgo y su enlace ha unido a dos importantes familias de la sociedad española. Claudia llegaba radiante del brazo de su padre mientras recibían aplausos, vítores y felicitaciones de los numerosos curiosos que se habían congregado ante el templo jerezano.

La novia llevaba un elegante vestido de líneas sencillas con una tela bordada con perlas y abalorios. El cabello recogido en un moño bajo dejaba todo el protagonismo a una gargantilla de diamantes. Tras ella, su hermana pequeña, Ana Cristina Portillo, hija de Sandra Domecq y de Fernando Portillo, se encargaba de colocarle la cola para que la novia luciera esplendorosa. Dentro ya le esperaba el novio que había llegado con su madre y madrina, María Carrión.

La iglesia elegida es muy importante para la familia de Bertín Osborne ya que antes del 'sí quiero' de Claudia y José, fue escenario de las bodas del padre de la novia y de sus dos hermanas mayores, Alejandra y Eugenia. Un lugar con siglos de historia donde curiosamente, recibió las aguas bautismales otra figura jerezana: Lola Flores.

Quisieron acompañar en este día tan especial a la pareja, además de las hermanas de la novia con sus hijos, su hermano pequeño, Carlos, hijo de Bertín y Fabiola; el padre y la abuela de novio, José Manuel Entrecanales y Blanca Domecq; la nieta de la condesa de Romanones, Lulu Figueroa-Domecq y su marido, Adrián Saavedra; Carla Hinojosa y Enrique Solís y Alejandra Domínguez Gila, entre otros.

Ya como marido y mujer, llamó la atención el vehículo en el que los novios se marchaban, un pequeño coche eléctrico con el que se trasladaron a la finca Santiago, propiedad de la familia materna de la novia, donde tanto ella como sus hermanas guardan grandes recuerdos con su madre, fallecida en 2004, ya que fue el hogar familiar durante los primeros años de matrimonio de sus padres. Claudia tuvo presente a su madre en todo momento y publicó en sus redes sociales una fotografía de ella el día de la boda con Bertín con un emotivo mensaje: «Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo, cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… Pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo».